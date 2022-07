Τα Cosmos καινοτομούν στους Τρόπους Πληρωμής με το «buy now, pay later»!

Αποκλειστικά οι πελάτες του Cosmossport.gr μπορούν να βρουν 180+ Top Sport Brands και να πλέον να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις, ακόμα και χωρίς πιστωτική, μέσω της Klarna.





Στρατηγική συνεργασία μεταξύ Cosmos Group και Klarna



Τα Cosmos Sport φέρνουν, αποκλειστικά στον κλάδο του Sportwear στην Ελλάδα, τον τρόπο πληρωμής “Buy now, pay Later” συνάπτοντας συνεργασία με την Klarna, την κορυφαία παγκοσμίως υπηρεσία πληρωμών και αγορών με 90 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές, σε πάνω από 250.000 εμπόρους σε 17 χώρες.





Η νέα υπηρεσία έρχεται να επισφραγίσει τη Service Driven Στρατηγική του Cosmos Group, που τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει πολλαπλές υπηρεσίες με στόχο την καινοτομία στο Customer Experience. Μερικές από αυτές είναι το Home Try On, η δυνατότητα δοκιμής προϊόντων στο σπίτι με επιστροφή χρημάτων εντός 24 ώρου, το Fit Finder, τον έξυπνο βοηθό για τη σωστή επιλογή μεγέθους online, αλλά και την eGift Card για αποστολή δώρου σε 1’ μέσω SMS ή email.





Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία «Αγόρασε τώρα, Πλήρωσε Αργότερα»;



Οι πελάτες του Cosmossport.gr έχουν τη δυνατότητα επιλέγοντας τρόπο πληρωμής Klarna να κατανείμουν το κόστος της αγοράς τους σε 3 άτοκες δόσεις.





Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της αγοράς ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις προγραμματίζονται αυτόματα κάθε 30 ημέρες, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας -άτοκα και χωρίς έξοδα!



-Βήμα 1ο: Προσθέστε οποιαδήποτε προϊόντα στο καλάθι σας, ελάχιστης συνολικής αξίας 35€.



-Βήμα 2ο: Επιλέξτε τρόπο πληρωμής Klarna και δείτε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

-Βήμα 3ο: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ολοκληρώστε την αγορά σας εύκολα & με ασφάλεια.







Οι αγορές στο Cosmossport.gr έγιναν ακόμα πιο εύκολες και fun!