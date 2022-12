Τα Χριστούγεννα επιλέγουμε τα καλύτερα δώρα για το σπίτι!

Ας λύσουμε ένα αίνιγμα:

Βρίσκομαι τυλιγμένο σε ένα μεγάλο ή και μικρότερο κουτί

Με ανοίγουν ένας ή περισσότεροι μαζί

Με χρησιμοποιεί ένας ή περισσότεροι μαζί

Με απολαμβάνει ένας, περισσότεροι ή ακόμη και πιο πολλοί μαζί

Βελτιώνω την καθημερινή ζωή και χαρίζω όμορφες μικρές στιγμές σε όλους – υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό;

Ζω για πολλά χρόνια και απομακρύνομαι σε βαθιά γεράματα

Ποιο δώρο είμαι;



Το δώρο για το σπίτι!

Τα φετινά Χριστούγεννα αποφασίζουμε να ανακαλύψουμε τα πιο όμορφα και χρήσιμα δώρα και να δώσουμε μια νότα χαράς και ανανέωσης στην καθημερινότητα όλων μας.

Φέτος τις Γιορτές, μαζί με την αγάπη μας, θα χαρίσουμε πρακτικά δώρα για το σπίτι.



Τα δώρα που παίρνουμε για το σπίτι είναι σίγουρα εκείνα που όλοι θα εκτιμήσουν, αφού κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα, λύνουν χέρια, διευκολύνουν καταστάσεις σε πολλές περιπτώσεις και χρησιμοποιούνται αμέτρητες φορές.

Και το πιο σημαντικό; Τα απολαμβάνουν όλοι μέσα στο σπίτι!

Να διαλέξουμε κουζινικά;

Η κουζίνα είναι το πιο ζεστό και αγαπημένο δωμάτιο του σπιτιού, εκείνο που δίνει νόημα στη λέξη «σπίτι». Στην κουζίνα ετοιμάζουμε βιαστικά και νυσταγμένοι τον πρωινό καφέ και το πρώτο γεύμα της ημέρας ή αντίθετα γεμάτοι χαρά τα ξεχωριστά και πλούσια πρωινά της Κυριακής. Στη κουζίνα μαγειρεύουμε τα αγαπημένα μας πιάτα ή πειραματιζόμαστε με νέες συνταγές, εκεί μαζευόμαστε για να πούμε τα νέα της ημέρας ή να φάμε το καθημερινό μας γεύμα. Η κουζίνα είναι απόλυτα συνυφασμένη με την καθημερινότητά και την ποιότητα της ζωής μας. Ένα ξεχωριστό δώρο για την κουζίνα κάνει τις μέρες μας πιο όμορφες. Ας διαλέξουμε, λοιπόν, τα πιο όμορφα δώρα για την κουζίνα του σπιτιού!



Δώρα πιο ακριβά και ιδιαίτερα

Ποιος δεν ονειρεύεται μια καινούργια γυαλιστερή κουζίνα για να απλώσει τις κατσαρόλες του και να ετοιμάσει φαγητό για τους αγαπημένους του ή έναν πεντακάθαρο φούρνο με μεγάλη χωρητικότητα για να ετοιμάσει λαχταριστά ψητά κρέατα και απολαυστικά γλυκά για τα μεγάλα και μικρότερα τραπέζια;



Υπάρχει κάποιος που δεν επιθυμεί ένα καινούργιο φωτεινό ψυγείο που χωράει τα πάντα, έχει ιδιαίτερους χώρους για πιο σωστή ταξινόμηση, διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για πολύ καιρό και δεν καταναλώνει πολύ ρεύμα; Υπάρχει άραγε ιδανικότερο δώρο για το σπίτι από ένα καινούργιο ψυγείο τον φετινό χειμώνα;



Στο MediaMarkt βρίσκουμε το τέλειο ψυγείο που ταιριάζει στον χώρο μας και εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες. Τα σύγχρονα ψυγεία προσφέρουν smart λειτουργίες, προηγμένα συστήματα ψύξης, μεγάλη εργονομία και χαμηλή κατανάλωση. Το σωστό ψυγείο μόνο θετικά αποτελέσματα έχει για την καθημερινότητά μας: έχει ιδιαίτερους χώρους συντήρησης για ξεχωριστές κατηγορίες τροφίμων, διατηρεί φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά για περισσότερες μέρες, συντηρεί σωστά τα μαγειρευμένα φαγητά . Αποτέλεσμα; Τρώμε πιο σωστά, τρώμε καλύτερα, μειώνουμε τα ψώνια, μειώνουμε τις σπατάλες, κερδίζουμε σε χρόνο και σε χρήμα



Σε μια μικρή κουζίνα, ταιριάζει ένα ψυγείο με μία μόνο πόρτα που ανοίγει από όποια πλευρά μάς βολεύει κι έχει το ύψος που επιθυμούμε. Αν υπάρχει ο χώρος, δεν λέμε όχι σε ένα δίπορτο ψυγείο με ξεχωριστή κατάψυξη που επιτρέπει τέλεια συντήρηση των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Σε μια μεγαλύτερη κουζίνα, έχουμε την άνεση να επιλέξουμε δίπορτο ψυγείο, με μεγαλύτερο χώρο συντήρησης και κατάψυξης, ενώ δεν θα λέγαμε όχι και σε ένα ψυγείο-ντουλάπα που σίγουρα θα καλύψει της ανάγκης όλης της οικογένειας.



Οι ξεχωριστοί καταψύκτες είναι μια ακόμη συσκευή που μπορούμε να επιλέξουμε για δώρο φέτος τις γιορτές, καθώς είναι εξαιρετικά χρήσιμοι όταν θέλουμε να αποθηκεύουμε ποσότητες τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν ξεχνάμε ότι είναι το ιδανικό δώρο για κάθε εξοχικό σπίτι!



Last but not least, αν είμαστε λάτρεις του κρασιού, ένας συντηρητής κρασιών είναι η μικρή πολυτέλεια που προσφέρουμε φέτος στον εαυτό μας για να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας κρασί στη σωστή θερμοκρασία. Κι αν έχουμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που θέλουμε να ευχαριστήσουμε, σίγουρα αυτό θα είναι το δώρο που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν!



Αν, λοιπόν, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα μεγάλο και σημαντικό δώρο σπιτιού, είτε για το δικό μας σπίτι ή για το σπίτι ενός δικού μας ανθρώπου, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κατάστημα που θα βρούμε την πιο μεγάλη ποικιλία, τις πιο αξιόπιστες συμβουλές και τις πιο καλές τιμές.



Στις Οικιακές Συσκευές της MediaMarkt σίγουρα θα βρούμε το δώρο που θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις επιθυμίες και στις ανάγκες μας.

“Σπιτικά” Δώρα για απολαυστικά Χριστουγεννιάτικα γεύματα

Τι μπορεί να κάνει το αγαπημένο μας οικογενειακό τραπέζι ακόμη πιο απολαυστικό; Οι σωστές συσκευές και τα σωστά σύνεργα που μας διευκολύνουν στη διαδικασία της μαγειρικής και μας δίνουν τέλεια αποτελέσματα. Και κυρίως νόστιμα!



Κουζινομηχανές για επαγγελματικό touch με το πάτημα ενός κουμπιού, πρακτικά πολυμίξερ για καθημερινές παρασκευές, φριτέζες για άψογο τηγάνισμα χωρίς ενοχλητικές μυρωδιές, γκριλιέρες για φανταστικό μπάρμπεκιου στο τραπέζι του σπιτιού, κανάτες με φίλτρα νερού γιατί το νερό είναι πηγή ζωής, ένας απλός λεμονοστίφτης για τα αγαπημένα μας λεμονάτα ψητά και μαγειρευτά, ακόμη κι ένας καλός και αξιόπιστος μύλος μπαχαρικών μπορεί να απογειώσει και το πιο συνηθισμένο μας φαγητό Βρίσκουμε ακόμη περισσότερες φανταστικές ιδέες στην κατηγορία Συσκευές για Μαγείρεμα της MediaMarkt.



Αν πάλι το αγαπημένος μας γεύμα είναι το brunch, βρίσκουμε όλα όσα χρειαζόμαστε στη MediaMarkt και ετοιμάζουμε για τους αγαπημένους μας το πιο νόστιμο σπιτικό brunch.



Δώρα πιο ψαγμένα για τον σεφ του σπιτιού



Η καθημερινή μαγειρική μπορεί να είναι απλή ανάγκη για μερικούς ανθρώπους, άλλα για κάποιους άλλους είναι μεράκι και αληθινή απόλαυση. Αυτοί οι τελευταίοι θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα δώρα που βελτιώνουν τις τεχνικές τους και τους δίνουν άψογο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μίξερ, ραβδομπλέντερ, μηχανές για κόψιμο κιμά, μαγειρικά σκεύη υψηλής ποιότητας, μια κρεπιέρα ή μια βαφλιέρα, θερμόμετρα ακόμη και μια ζυγαριά ακριβείας είναι πολύτιμα εργαλεία για κάθε σεφ στην κουζίνα του. Και το πιο σημαντικό: θα τον κάνουν να χαμογελάσει με ευχαρίστηση!



Ας μην αγνοήσουμε το Σιδέρωμα

Αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους «Ποια είναι η δουλειά του σπιτιού που σιχαίνονται περισσότερο;» οι 98 θα σου απαντήσουν με μια φωνή «Το σιδέρωμα» και οι άλλοι δύο απλώς δεν άκουσαν την ερώτηση. Και επειδή όλοι σιχαίνονται το σιδέρωμα, όλοι θα ευχαριστηθούν μόλις δουν ένα καινούργιο σίδερο που θα κάνει την μισητή δουλειά πιο εύκολη, ίσως και λίγο πιο διασκεδαστική και θα χαρούν πάρα πολύ στη θέα ενός προηγμένου συστήματος που θα κάνει το βαρετό σιδέρωμα σκέτο παιχνιδάκι.



Ρίχνουμε μια ματιά στις Συσκευές Σιδερώματος της MediaMarkt και επιλέγουμε τα καλύτερα για εμάς και τους φίλους μας, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.



Τα καλύτερα SanΤα Deals μόνο στα MediaMarkt

Φέτος τις Γιορτές αγοράζουμε ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα για το σπίτι και χαρίζουμε χαμόγελα σε όλους! Γιατί όλοι θα απολαύσουν τα σπιτικά δώρα από τα MediaMarkt κι αυτό θα συμβαίνει για πολλά χρόνια!



Κι εμείς θα χαμογελάσουμε για έναν ακόμη λόγο: γιατί θα κάνουμε τα καλύτερα SanΤα Deals! Επειδή τα MediaMarkt μάς προσφέρουν μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Μια νέα υπηρεσία που μας εξασφαλίζει ευέλικτη πληρωμή, σε άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Αλήθεια.

Η MediaMarkt ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στις αγορές και φέρνουν στην Ελλάδα τη διεθνώς αναγνωρισμένη υπηρεσία της Klarna –τον τον πιο έξυπνο και ευέλικτο τρόπο αγορών. Η πλατφόρμα Klarna μάς δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε όλα όσα επιθυμούμε από το mediamarkt.gr και να πληρώσεις σε δόσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Ουσιαστικά, Klarna μάς διευκολύνει να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας και μας μας επιτρέπει να τα πληρώσουμε σταδιακά, μοιράζοντας το συνολικό ποσό σε τρεις ισόποσες δόσεις, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση ή δέσμευση από τη μεριά μας. Η Klarna είναι ο πιο σύγχρονος και ευέλικτος τρόπος πληρωμής.



Για τα καλύτερα δώρα για το σπίτι, μόνο MediaMarkt!

Τα φετινά Χριστούγεννα επιλέγουμε να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα για το σπίτι με τον καλύτερο και πιο έξυπνο τρόπο!



Τα MediaMarkt μας περιμένουν να διαλέξουμε υπέροχα δώρα για το σπίτι και να μοιραστούμε με τους αγαπημένους μας πιο ζεστές και όμορφες στιγμές της χρονιάς!