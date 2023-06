Το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΟΚΕΕ στις 29 Ιουνίου στο Athens Marriott Hotel

Ο Σύνδεσμος Οργανωτών & Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο των πλούσιων δράσεων του, διοργανώνει Συνέδριο, με παράλληλη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 στο Athens Marriott Hotel.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί συζήτηση που θα αφορά στην οικονομική σημασία των εκθέσεων για εθνικές οικονομίες αλλά και την Ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, με την παρουσίαση οικονομικών στοιχείων από Γερμανία, Αγγλία και πανευρωπαϊκά, τις σύγχρονες τάσεις της εκθεσιακής βιομηχανίας και τις βέλτιστες πρακτικές για το μέλλον του κλάδου. Το παρών θα δώσουν εισηγητές, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως: Mrs. Kerstin Scheffler, Senior Manager Trade Fairs Germany, AUMA - Association of the German Trade Fair Industry, Mr. Chris Skeith OBE, Chief Executive Officer, Association of Event Organisers, United Kingdom, Mr. Sebastian Witt, Senior Consultant, jwc GmbH & Mr. Joerg Zeissig, CEO, Holtmann GmbH + Co. KG.

Στο δεύτερο πάνελ του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κομμάτων: ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης και η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα συζητήσουν την οικονομική συμβολή των εκθέσεων στην εθνική οικονομία και στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και πώς η χώρα θα μπορέσει να ενισχύσει περισσότερο τον σημαντικό αυτό κλάδο.

Για την προσέλευσή σας στην εκδήλωση απαιτείται η εγγραφή σας, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε πατώντας εδώ.

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.