Το πιο αγαπημένο μας αναψυκτικό είναι…Green!!!

Τι περιμένουμε από ένα αναψυκτικό;

Δροσιά και απίθανη γεύση, φυσικά!

Το αναψυκτικό είναι μια μικρή απολαυστική στιγμή στη διάρκεια της ημέρας.

Το τέλειο αναψυκτικό είναι η δροσιστική απόλαυση που μπορεί να μας ξεδιψάσει «φυσικά» χωρίς να μας γεμίσει συντηρητικά και περιττές θερμίδες. Και χωρίς να εγκυμονεί κινδύνους για τη υγεία μας, καθώς όλο και περισσότερο διαβάζουμε άρθρα για τα αναψυκτικά, τα συντηρητικά και την ασπαρτάμη που μας κάνουν να ανησυχούμε και να κοιτάζουμε δύο φορές τα συστατικά των αναψυκτικών που επιλέγουμε για εμάς και τους αγαπημένους μας.

Μια εκρηκτική αίσθηση δροσιάς με απίθανη γεύση είναι όλα όσα ζητάμε από το αναψυκτικό που θα γίνει το αγαπημένο μας και θα μας συντροφεύει κάθε στιγμή της ημέρας και –γιατί όχι– και της νύχτας.

Κι από όλα τα αναψυκτικά του κόσμου, η γεύση κόλα είναι εκείνη που ξεχωρίζουμε και προτιμάμε.

Welcome to the Green Side

Στην Ελλάδα έχουμε την δική μας cola που δεν μοιάζει με καμιά άλλη στον κόσμο! Η δική μας Green Cola είναι καταπράσινη κι έχει τη μοναδική και ασύγκριτη γεύση που της δίνουν η στέβια και η φυσική καφεΐνη από πράσινους κόκκους καφέ.

H Green Cola είναι το δικό μας «πράσινο» αναψυκτικό, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη και χωρίς συντηρητικά. Μας δίνει ακριβώς δροσιά και την απόλαυση που χρειαζόμαστε, δίχως να επιβαρύνει τον οργανισμό μας με τεχνητές ουσίες και συντηρητικά. Είναι το αναψυκτικό που απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές για την υγεία μας και τις περιττές θερμίδες. Η Green Cola είναι το αναψυκτικό που επιλέγουμε κάθε στιγμή της ημέρας, όπου κι αν βρισκόμαστε, στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, στον δρόμο, μόνοι μας ή παρέα με φίλους.

Όσο για τη γεύση, η Green Cola με τη νέα βελτιωμένη γεύση περιέχει περισσότερο ανθρακικό και γίνεται πιο απολαυστική και πιο εκρηκτική από ποτέ! Από την πρώτη γουλιά μάς αναζωογονεί και μάς χαρίζει μια απολαυστική αίσθηση δροσιάς.

Η εκρηκτική δροσιά και η απίθανη γεύση βρίσκονται μέσα στο ψυγείο στη χαρακτηριστική μαύρη συσκευασία με τα πράσινα γράμματα, Δεν μένει παρά να το ανοίξουμε και να ζήσουμε την δική μας απολαυστική στιγμή.

Υπέροχο δροσερό καλοκαίρι με υπέροχη γεύση Green Cola και άφθονα παγάκια. Στην υγεία μας!