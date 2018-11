To VIBE by Life από τη ΔΕΛΤΑ στηρίζει τον αθλητισμό και προσφέρει φυσική ενέργεια στους δρομείς!

Το ενεργειακό ποτό VIBE by Life από τη ΔΕΛΤΑ ήταν ο Μέγας Χορηγός στο «3ο Κallithea Night Run energized by Vibe», που διεξήχθη το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στη Καλλιθέα.Η βραβευμένη σειρά VIBE της ΔΕΛΤΑ, η οποία διακρίθηκε με το Best Sports or Fitness Drink Award, στο πλαίσιο των World Beverage Innovation Awards, είναι το μόνο ενεργειακό ποτό με χυμό φρούτων, πλούσιο σε υδατάνθρακες, φυσική καφεΐνη, γκουαρανά και βιταμίνες, που χαρίζει φυσική ενέργεια στον οργανισμό, με τον πιο δροσιστικό και γευστικό τρόπο.Η σειρά παράγεται στην Ελλάδα και κυκλοφορεί σε 3 μοναδικές, απολαυστικές γεύσεις, VIBE Raspberry - Goji Berry, VIBE Kiwi - Starfruit και VIBE Tropical Fruits.Η διοργάνωση Κallithea Night Run είχε και φέτος μεγάλη επιτυχία και ξεπέρασε σε συμμετοχές τους 3.000 δρομείς. Η νύχτα φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα στις εκκινήσεις των 2,5 και 5 χλμ, αλλά και από τους ειδικούς φακούς των δρομέων και τα χαμόγελα τους, ενώ σημειώθηκαν νέα ρεκόρ διαδρομών.Στο τέλος του αγώνα, πολλοί δρομείς πρόσφεραν τα παπούτσια τους, συγκεντρώνοντας αρκετά ζευγάρια μεταχειρισμένα παπούτσια, τα οποία θα δοθούν σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται. Το Vibe της ΔΕΛΤΑ ήταν εκεί, για ακόμα μια χρονιά, για να βοηθήσει τους δρομείς να διατηρήσουν την ευεξία και την αντοχή τους έως τον τερματισμό!Το VIBE, αλλά και οι χυμοί της ΔΕΛΤΑ LIFE & Smart, έδωσαν το παρόν και στο 5ο Run Together που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Περισσότεροι από 1.200 δρομείς, όλων των ηλικιών, έτρεξαν στον διασκεδαστικό αυτό αγώνα δρόμου και χάρισαν χαμόγελα στα παιδιά της «Κιβωτού του κόσμου».H χορηγία στους αγώνες πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΔΕΛΤΑ να στηρίζει πρωτοβουλίες, που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τις αξίες του, ενώ και στους δύο αγώνες συμμετείχε και η ομάδα άθλησης ΔΕΛΤΑ Running Team.