Ποια πακέτα υπάρχουν και πώς να διαλέξεις

Η επιλογή του σωστού προγράμματος ξεκινά από το να καταλάβεις τι πραγματικά καλύπτει το καθένα. Στην ασφάλεια αυτοκινήτου υπάρχουν τρία βασικά πακέτα: το βασικό πακέτο αστικής ευθύνης, που αποτελεί την υποχρεωτική από τον νόμο κάλυψη, το πυρός και κλοπής και η μικτή ασφάλεια που καλύπτει τις ζημιές του δικού σου οχήματος, ακόμη και όταν ευθύνεσαι για το ατύχημα. Πάνω σε αυτά προστίθενται προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις, όπως οδική βοήθεια, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων και προστασία από φυσικά φαινόμενα. Το τελικό κόστος δεν εξαρτάται μόνο από την ηλικία και την εμπειρία του οδηγού, αλλά και από τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, την περιοχή κυκλοφορίας και το πακέτο που θα επιλέξεις. Μέσα από το Magenta Insurance μπορείς να συγκρίνεις σε ένα σημείο όλες αυτές τις επιλογές και να δεις καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επίπεδο κάλυψης πριν αποφασίσεις.

Ετήσιο ή μικρότερης διάρκειας συμβόλαιο;

Ένα από τα πρώτα διλήμματα είναι η διάρκεια του συμβολαίου. Πέρα από την ετήσια κάλυψη υπάρχουν και συμβόλαια μικρότερης διάρκειας, όπως 3μηνα ή 6μηνα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία. Η ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου, ωστόσο, είναι συνήθως η πιο συμφέρουσα επιλογή, καθώς μπορεί να εξοικονομήσει έως και 45% σε σχέση με δώδεκα διαδοχικά μηνιαία συμβόλαια. Ένα ετήσιο συμβόλαιο δεν σημαίνει απαραίτητα εφάπαξ πληρωμή: η εξόφληση μπορεί να γίνει σε άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και προγράμματα δόσεων μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών. Έτσι ο οδηγός κρατά την έκπτωση της ετήσιας διάρκειας χωρίς να επιβαρύνεται με ένα μεγάλο κόστος από την αρχή. Αξίζει να δεις πώς λειτουργεί η ετήσια ασφάλιση μέσω του Magenta Insurance πριν επιλέξεις διάρκεια.

Μικτή ασφάλιση: πότε αξίζει

Για όσους θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία, η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει και τις ζημιές του ίδιου του οχήματος, ακόμη κι όταν ευθύνεται ο οδηγός για το ατύχημα. Πέρα από την αστική ευθύνη προς τρίτους, την κάλυψη από φωτιά και κλοπή, περιλαμβάνει επίσης κάλυψη για ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση ή ανατροπή ακόμη και όταν ο ίδιος ευθύνεται για το ατύχημα, ενώ συνήθως συνδυάζεται με πρόσθετες καλύψεις όπως οδική βοήθεια, νομική προστασία ή προστασία από φυσικά φαινόμενα. Είναι μια επιλογή που ταιριάζει ιδιαίτερα σε καινούργια ή υψηλότερης αξίας αυτοκίνητα, όπου το κόστος μιας ζημιάς μπορεί να είναι σημαντικό. Επειδή το ασφάλιστρο διαφέρει αρκετά ανάλογα με το όχημα και το προφίλ του οδηγού, η σύγκριση προσφορών βοηθά να βρεις τη μικτή κάλυψη που πραγματικά συμφέρει. Η ομάδα του Magenta Insurance είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο για κάθε απορία πριν επιλέξεις.

Ξεκίνα από τη σύγκριση

Όποιο πακέτο κι αν ταιριάζει στην περίπτωσή σου, το πιο πρακτικό πρώτο βήμα είναι η σύγκριση. Στο Magenta Insurance συγκρίνεις συγκεντρωμένα σε ένα σημείο τις προσφορές από περισσότερες από 20 συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και μπορείς να αντιπαραβάλλεις τις διαθέσιμες καλύψεις μέσα από τον συγκριτικό πίνακα, ώστε να αξιολογήσεις τις επιλογές σου πριν προχωρήσεις στην αγορά. Η έκδοση του συμβολαίου γίνεται online μέσα σε λίγα λεπτά, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δυνατότητα εξόφλησης σε 12 άτοκες δόσεις. Πέρα από το αυτοκίνητο, στην ίδια πλατφόρμα μπορείς να ασφαλίσεις και μηχανή, κατοικία ή υγεία, ενώ για πιο σύνθετες περιπτώσεις υπάρχει πλέον και δυνατότητα ραντεβού με έμπειρο ασφαλιστή. Ξεκίνα τη σύγκριση απευθείας στο magentainsurance.gr.