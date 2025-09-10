Όποιος οδηγεί, ξέρει καλά το άγχος που προκαλεί η λήξη στο ασφαλιστήριο και όσα ακολουθούν για να γίνει η ανανέωση. Ραντεβού, έγγραφα, τηλέφωνα, χρόνος που χάνεται ενώ δεν περισσεύει. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού όλων, μένει η αμφιβολία για το αν υπάρχει κάτι πιο φθηνό ή πιο συμφέρον, που αγνοούν.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πλέον τρόπος να ξέρει κάθε οδηγός και τι πληρώνει και γιατί το διάλεξε. Και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια τα πάντα γίνονται πιο απλά και η ασφάλιση του αυτοκινήτου δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω.

Ασφάλιση online σε μόλις 5 λεπτά

Σήμερα μπορούν όλοι να ασφαλίσουν το όχημά τους online, με μία πανεύκολη διαδικασία, που διαρκεί μόλις πέντε λεπτά και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής ασφάλισης, που απαιτούσε χρόνο και κόπο.

Με την online διαδικασία του COSMOTE Insurance υπάρχει δυνατότητα για σύγκριση πακέτου καλύψεων από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, με απόλυτη διαφάνεια. Χωρίς δικαιολογητικά. Χωρίς τηλέφωνα. Χωρίς εκπλήξεις στην τιμή, με εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και εξατομίκευση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδηγού, που μπορεί πλέον να είναι σίγουρος ότι δεν πληρώνει παραπάνω από όσο χρειάζεται.

Εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη ασφάλιση με σύγκριση τιμών και παροχών

Μέσα από το COSMOTE Insurance ο καθένας έχει την δυνατότητα να συγκρίνει πακέτα από 19 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, βλέπει ακριβώς τι περιλαμβάνει η κάθε πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς και επιλέγει εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό σου.

Και χωρίς κρυφά άγχη: αφού η τιμή είναι ξεκάθαρη, οι καλύψεις παρουσιάζονται με απόλυτη σαφήνεια και η διαδικασία είναι εγγυημένα ασφαλής.

Εκτός από εξαιρετικά εύκολη, η online ασφάλιση είναι και αξιόπιστη. Το COSMOTE Insurance έχει βραβευτεί τρεις φορές ως «Insurtech of the Year», επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λύσει τα χέρια όλων και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, παρέχει και 24ωρη υποστήριξη από έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους και δωρεάν νομικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι τάσεις της αγοράς στην ασφάλιση αλλάζουν

Τα στατιστικά δείχνουν πως όλο και περισσότεροι οδηγοί αφήνουν πίσω τις παλιές, χρονοβόρες διαδικασίες.

Η μικτή ασφάλιση έχει αυξηθεί κατά 45%, η «Οδική Βοήθεια» θεωρείται «must» για δύο στους τρεις Έλληνες οδηγούς και το βασικό πακέτο παραμένει αγαπημένη επιλογή για όσους θέλουν οικονομία. Το κοινό σημείο όλων; Επιθυμούν να τελειώνουν γρήγορα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, κάνοντας την επιλογή, που τους ταιριάζει εύκολα και απλά.

Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, δες τι επιλογές έχεις, διάλεξε την καλύτερη λύση και μέσα σε πέντε λεπτά έχεις το ασφαλιστήριό σου έτοιμο.

Εύκολα, απλά και σίγουρα.

*Αποκλειστικά προνόμια για συνδρομητές COSMOTE TELEKOM

– Έκπτωση 5% στην ασφάλεια αυτοκινήτου ή μηχανής Anytime, με κουπόνι MAGENTA MOMENTS

– Έκπτωση 10% στην ασφάλεια κατοικίας, με κουπόνι MAGENTA MOMENTS

– Ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας, μόνο με 12€/χρόνο αν έχεις MagentaONE