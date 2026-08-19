Η μεγάλη επιστροφή πλησιάζει. Σε λίγες εβδομάδες, οι σχολικές αίθουσες θα αποκτήσουν ξανά ζωή και οι μαθητές θα κάνουν τη μεγάλη τους… επάνοδο. Μαζί τους επιστρέφει και η γνώριμη αναστάτωση που φέρνει κάθε νέα σχολική χρονιά. Οι καλοκαιρινοί ρυθμοί δίνουν σταδιακά τη θέση τους στις λίστες με τα σχολικά, στα νέα ξεκινήματα και στην προσμονή για όσα έρχονται.

Το Πλαίσιο είναι ήδη έτοιμο. Με αφορμή τη φετινή BacktoSchool καμπάνια «Η Επιστροφή», το Πλαίσιο συγκεντρώνει χιλιάδες επιλογές σε σχολικά είδη, βιβλία, τεχνολογία και έπιπλα, ώστε η προετοιμασία να γίνει εύκολα, γρήγορα και χωρίς… «απώλειες». Από τις πρώτες αγορές για το δημοτικό μέχρι τον εξοπλισμό για το γυμνάσιο, το λύκειο ή το φοιτητικό δωμάτιο, μικροί και μεγάλοι μπορούν να βρουν ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, με επιλογές και τιμές που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη και κάθε budget.

Η μεγάλη συλλογή περιλαμβάνει σχολικές τσάντες με σχέδια που ξεχωρίζουν και κορυφαία ποιότητα, αγαπημένους παιδικούς ήρωες αλλά και topbrands, όπως διαχρονικές Polo και Eastpak για urban στυλ. Οι επιλογές εμπλουτίζονται με κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, lunchbags και παγούρια, ενώ η νέα αποκλειστική συλλογή του Fipsterμε τις πρωτότυπες ατάκες φέρνει για άλλη μια φοράfunvibes για να ξεκινήσει η χρονιά με έμπνευση.

Η σχολική προετοιμασία δεν σταματά όμως εδώ. Το Πλαίσιο διαθέτει ετοιμοπαράδοτα όλα τα βιβλία, σχολικά, ξενόγλωσσα και βοηθήματα, καθώς και έπιπλα, εργονομικές καρέκλες, γραφεία και τεχνολογικά προϊόντα που συμπληρώνουν ιδανικά κάθε χώρο μελέτης. Από την τσάντα μέχρι το γραφείο, κάθε ανάγκη μαθητών, γονιών και φοιτητών βρίσκει τη λύση της σε ένα μέρος.

Και επειδή κάθε μεγάλη επιστροφή χρειάζεται και τη σωστή στρατηγική, το Πλαίσιο επιστρατεύει το Τριπλό Χτύπημα: τρεις δυνατούς λόγους για να ξεκινήσει η χρονιά ακόμα πιο απολαυστικά.Με κάθε σχολική τσάντα από 14,90€ και άνω, οι καταναλωτές:

-εξασφαλίζουν δωροεπιταγή20% για σχολικά είδη και έπιπλα,

-συμμετέχουν σε μεγάλη κλήρωση για 1 από τα 4 ολοκληρωμένα σχολικά δωμάτια με έπιπλα και τεχνολογία (MacBookNeo),

-ενώ αποκτούν και δώρο-έκπληξη με μολύβια και συλλεκτικά αυτοκόλλητα.

Παράλληλα, με έναν μεγάλο σύμμαχο στη μεγάλη Επιστροφή, οι μαθητές φέτος σίγουρα θα ξεχωρίσουν και για το look τους αφού με αγορές 60€ και άνω από το Πλαίσιο, δίνεται δωροεπιταγή 30€ για αγορές άνω των 150€ στα CosmosSport&Sneaker10 – και αντίστροφα.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα Πλαίσιο Δια4+2 προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία με δυνατότητα πληρωμής σε έως 6 δόσεις, ενώ τα δωρεάν μεταφορικά μέσω BoxNow για αγορές από 25€ και άνω και η άμεση παράδοση με livetracking στο χώρο σου εξασφαλίζουν ότι όλα θα είναι στη θέση τους πριν από την πρώτη ημέρα στο σχολείο.

Γιατί η επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απλώς μια λίστα αγορών. Είναι η αρχή μιας νέας χρονιάς γεμάτης στόχους, εμπειρίες και καινούργια ξεκινήματα. Και το Πλαίσιο είναι πάντα δίπλα σε μαθητές και γονείς με όλα όσα χρειάζονται, από την πρώτη σχολική λίστα μέχρι το πρώτο κουδούνι στο σχολείο.

Το Back to School είναιεδώ! Ανακάλυψε όλες τις συλλογές και τις προσφορές στα καταστήματα Πλαίσιο και στο plaisio.gr.