Το back to school δεν είναι μόνο τετράδια, τσάντες, βιβλία, διάβασμα και αυστηρά προγράμματα.

Η επιστροφή στο σχολείο αποτελεί την ιδανική συνθήκη για μια ανανέωση στην εμφάνισή σου. Νέα καθημερινότητα, νέες παρέες, νέο look! Και πώς θα το πετύχεις;

Μα φυσικά με τις κατάλληλες συσκευές προσωπικής περιποίησης. Από τις ξυριστικές μηχανές και τα σεσουάρ μαλλιών μέχρι και τα ισιωτικά, έλα να δούμε ορισμένα tips που θα ανεβάσουν στα ύψη την αυτοπεποίθησή σου πριν το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Μην ξεχνάς πως η προσωπική περιποίηση δεν θέλει υπερβολές αλλά συνέπεια και σωστή επιλογή συσκευών.

Ξυριστικές μηχανές & grooming: τα πρώτα βήματα στο στυλ

Ξεκινάμε από το ξύρισμα. Για πολλούς εφήβους είναι κάτι καινούριο. Για άλλους μια συνήθεια που θέλουν να τη βελτιώσουν. Οι σύγχρονες ξυριστικές μηχανές έχουν σχεδιαστεί για να είναι φιλικές στο δέρμα και εύκολες στην καθημερινή χρήση. Αν είσαι στην αρχή, προτίμησε μοντέλο με κεφαλές που αγκαλιάζουν το περίγραμμα του προσώπου και επιτρέπουν απαλές κινήσεις χωρίς ερεθισμούς.

Η αδιάβροχη κατασκευή είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μπορείς να ξυριστείς με αφρό στο ντους και να τελειώνεις γρήγορα πριν το σχολείο.

TIP: Επίλεξε μια μπαταρία που να κρατάει 40-60 λεπτά. Καλύπτει άνετα μια εβδομάδα χρήσης, ενώ η γρήγορη φόρτιση θα σου λύσει τα χέρια όταν δεις τελευταία στιγμή δυο τρίχες να σου λένε γεια. Αν προτιμάς ένα περιποιημένο μούσι τότε η ξυριστική μηχανή για γένια είναι go to. Εδώ μετράει η ακρίβεια όμως. Θέλει προσοχή διότι μπορείς να βρεθείς από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς καθόλου μούσι!

Διάλεξε συσκευή με ρυθμιζόμενα μήκη κοπής ώστε να ορίζεις το στυλ σου ακριβώς όπως το θες. Από πολύ κοντό, π.χ 2 ημερών έως ένα πιο γεμάτο αποτέλεσμα όπως 6-7 ημερών. Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο προσφέρουν ομαλή κοπή χωρίς τράβηγμα, ενώ οι χτένες-οδηγοί βοηθούν να κρατάς ομοιόμορφο μήκος σε όλο το πρόσωπο. Το καλό με τις μηχανές γενειάδας είναι ότι κάνουν πολλαπλή δουλειά. Κόβεις, τελειοποιείς τα περιγράμματα, καθαρίζεις φαβορίτες και μέσα σε λίγα λεπτά έχεις ένα look που δείχνει περιποιημένο στην τάξη αλλά και στη βόλτα.

Σεσουάρ & ισιωτικό μαλλιών: οι σύμμαχοι του πρωινού look

Περνάμε στα μαλλιά. Το σεσουάρ μαλλιών είναι ο αθόρυβος ήρωας των πρωινών. Δεν χρειάζεσαι υπερβολική ισχύ. Χρειάζεσαι έλεγχο. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ροή αέρα για να προσαρμόζεσαι στο μήκος και τον τύπο της τρίχας. Η τεχνολογία ιόντων θα σε βοηθήσει να μειώσεις το φριζάρισμα και να δώσεις γυαλάδα χωρίς πολλά προϊόντα styling. Το ακροφύσιο συγκέντρωσης αέρα είναι αυτό που καθορίζει το σχήμα.

TIP: Στεγνώνεις πάντα προς τη φορά που θες να «κάθονται» τα μαλλιά και κλειδώνεις το αποτέλεσμα με μια ριπή κρύου αέρα. Το σημαντικό είναι να μη βιάζεσαι στο τελείωμα. Άφησε τα μαλλιά ελαφρώς νωπά, δώσε δύο-τρεις κινήσεις με τα δάχτυλα και άσε το σεσουάρ να κάνει την υπόλοιπη δουλειά.

Το ισιωτικό μαλλιών δεν είναι μόνο για να πηγαίνεις σε απόλυτα ίσιες γραμμές. Με μια σωστή κίνηση μπορείς να πετύχεις και απαλούς κυματισμούς που δείχνουν φυσικοί και διαρκούν μέχρι το απόγευμα. Αναζήτησε πλάκες με κεραμική επίστρωση για ομοιόμορφη θερμότητα και ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να ταιριάζεις την ένταση στη δική σου τρίχα. Δεν θέλουμε πρωί πρωί να κάψεις ό,τι καίγεται!

Λεπτή τρίχα σημαίνει χαμηλότερη θερμοκρασία, πιο χοντρή σημαίνει λίγο παραπάνω. Όχι όμως υπερβολές! Ένα θερμοπροστατευτικό πριν από τη χρήση είναι must, όπως και ένα γρήγορο κλείδωμα με κρύο αέρα στο τέλος. Αν θες να κρατήσει το στυλ μέχρι το βράδυ, άγγιξε μόνο τις άκρες με λίγο serum και μην υπερφορτώνεις τη ρίζα με προϊόν.

Καθαριότητα &σωστή χρήση

Φυσικά, κανένα εργαλείο δεν «γράφει» καλά αν δεν το φροντίζεις. Καθάριζε τακτικά τις λεπίδες από τις ξυριστικές μηχανές και τη ξυριστική μηχανή για γενιά, απομάκρυνε τις τρίχες και άφησε τις κεφαλές να στεγνώνουν πριν τις ξαναφορέσεις. Στο σεσουάρ, βγάλε το φίλτρο και καθάρισέ το από τη σκόνη για να διατηρείς σωστή ροή αέρα και χαμηλότερο θόρυβο. Στο ισιωτικό, πέρασε τις πλάκες με ένα μαλακό πανί όταν είναι κρύες, ώστε να μην «ψήνονται» υπολείμματα προϊόντων. Μικρές συνήθειες που κρατούν τις συσκευές σου αποδοτικές και ασφαλείς.

Budget friendly λύσεις

Αξίζει επίσης να σταθείς και στο ζήτημα του κόστους. Για την καθημερινότητα του σχολείου χρειάζεσαι συσκευές αξιόπιστες και λειτουργικές, όχι απαραίτητα τα κορυφαία μοντέλα. Ένα σετ που συνδυάζει ξυριστική μηχανή με trimmer αποτελεί συχνά την πιο έξυπνη επιλογή, καθώς καλύπτει πολλές ανάγκες με μία μόνο αγορά. Στα σεσουάρ, προτίμησε μοντέλα με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και μικρό βάρος, ώστε να έχεις μεγαλύτερη άνεση στο styling.

Στα ισιωτικά, δώσε βάση στην ταχύτητα θέρμανσης και στην ποιότητα των πλακών. Και σε κάθε περίπτωση, βεβαιώσου ότι για τη συσκευή που θα επιλέξεις υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά, όπως κεφαλές ή φίλτρα, ώστε να μη βρεθείς ξαφνικά χωρίς εργαλείο στη μέση της χρονιάς.

Καθοδήγηση με ασφάλεια και μέτρο

Για τους γονείς, η προσωπική φροντίδα στην εφηβεία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αυτονομία. Η σωστή συσκευή δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να οργανώνει μόνο του τον χρόνο του, να περιποιείται την εμφάνισή του με ασφάλεια και να αισθάνεται σιγουριά σε κάθε σχολική δραστηριότητα. Είναι χρήσιμο να τεθούν απλοί κανόνες χρήσης, να γίνει συζήτηση για την υγιεινή, την αποθήκευση και τη σωστή θερμοκρασία, ενώ εξίσου σημαντικό είναι να ενθαρρύνεται η σταθερή καθημερινή ρουτίνα αντί για βιαστικές και πρόχειρες κινήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλή σχολική χρονιά!