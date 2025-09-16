Ο Σεπτέμβριος, ο μήνας της επιστροφής στο σχολείο και στο γραφείο, είναι για όλους ο κατεξοχήν μήνας που βάζουμε νέους στόχους σε όλους τους τομείς. Και αν κάποιοι στόχοι μοιάζουν δύσκολοι ή ανέφικτοι, υπάρχει ένας που μπορούμε να τον πετύχουμε εξαιρετικά εύκολα: Τη βελτίωση της υγείας μας και τη φροντίδα του οργανισμού μας.

Το νερό αποτελεί το νούμερο ένα σύμμαχό μας για αυτό. Διότι πίνοντας συχνά αρκετό και προπαντός καθαρό νερό κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τη μακροζωία, την άριστη λειτουργία όλων των οργάνων μας, την παραγωγικότητα, αλλά και την καλή διάθεση.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς, και ειδικά τα παιδιά στο σχολείο, δεν πίνουμε ούτε αρκετό ούτε καθαρό νερό. Και το να μην πίνουμε το νερό που χρειαζόμαστε επί 8 ή και παραπάνω ώρες καθημερινά είναι η χειρότερη συνήθεια που μπορούμε να έχουμε.

Ευτυχώς, το να την αποβάλλουμε και να υιοθετήσουμε μια καινούρια, ευεργετική συνήθεια στη θέση της είναι ο πιο εύκολα υλοποιήσιμος φθινοπωρινός στόχος του 2025.

Η Rainbow Waters, η κορυφαία εταιρεία σε φίλτρα νερού και ψύκτες, μας δίνει τα δύο πιο σημαντικά tips για να το πετύχουμε.

Βήμα 1ο: Ένα θερμός παντού μαζί μας για συνεχή ενυδάτωση

Μέσα στη γρήγορη καθημερινότητα, είναι πανεύκολο να ξεχάσεις να πιείς νερό. Είτε μιλάμε για ένα παιδί στο σχολείο είτε για έναν σκληρά εργαζόμενο, όλα όσα έχουμε να κάνουμε μέσα στη μέρα, μας κάνουν να αναβάλλουμε συνεχώς κάτι τόσο απλό όσο το να πιούμε ένα ποτήρι νερό.

Ένα παγούρι -και ειδικά ένα θερμός που διατηρεί το νερό δροσερό για 24 ώρες!– λύνει μαγικά αυτό το πρόβλημα. Αρκεί απλά να το έχουμε μαζί μας, στη σχολική τσάντα ή την τσάντα του γραφείου, για να πίνουμε κάθε φορά που το χρειαζόμαστε, δηλαδή περίπου κάθε 1-2 ώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται ούτε να αγοράζετε πλαστικά μπουκάλια ούτε να ψάχνετε κάποια βρύση για να γεμίσετε το ποτήρι σας. Άλλωστε και στις δύο περιπτώσεις το νερό δεν είναι εγγυημένα υγιεινό και τελικά μπορεί να προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό.

Και αυτό μας πηγαίνει στο δεύτερο ερώτημα: Με τι νερό να γεμίσουμε το παγούρι μας;

Βήμα 2ο: Γεμίζουμε το θερμός με πεντακάθαρο, φιλτραρισμένο νερό βρύσης

Μία από τις πιο επικίνδυνες, δαπανηρές και αντιπεριβαλλοντικές συνήθειες είναι να πίνουμε κάθε μέρα νερό από πλαστικό μπουκάλι. Τα εμφιαλωμένα νερά που αγοράζουμε από το περίπτερο ή το κυλικείο ή μας τα φέρνουν μαζί με τον καφέ ενδέχεται να αποθηκεύονται σε τραγικές συνθήκες υγιεινής και να περιέχουν μικροπλαστικά που αποτελούν βασική αιτία για πλήθος σοβαρών ασθενειών.

Και φυσικά, το να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα 1-2 πλαστικά μπουκαλάκια είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε απέναντι στο περιβάλλον και τον πλανήτη μας.

Μήπως, λοιπόν, απλά να γεμίζουμε το παγούρι με νερό από τη βρύση του σπιτιού μας; Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις.

Αν δεν έχετε φίλτρο νερού ή ψύκτη με φιλτραρισμένο νερό στο σπίτι, τότε απλώς γεμίζετε το θερμός με νερό που μπορεί να είναι γεμάτο χλώριο, μικρόβια, βαρέα μέταλλα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων, καθώς η συγκέντρωση όλων αυτών των βλαβερών ουσιών στο νερό που φτάνει στο ποτήρι μας ενδέχεται να είναι υψηλή.

Επομένως, δύο είναι οι λύσεις που θα σας δώσουν τη σιγουριά ότι παίρνετε μαζί, στο σχολείο ή τη δουλειά, καθαρό νερό που συμβάλλει στην υγεία του οργανισμού σας:

Φίλτρο νερού: Ανάλογα με τις ανάγκες σας, το τοποθετείτε στον πάγκο ή κάτω από τον νεροχύτη και κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση έχετε άφθονο πεντακάθαρο νερό, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες που σχετίζονται με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ψύκτης φιλτραρισμένου νερού: Μια ακόμα πιο αποδοτική λύση είναι να επιλέξετε ψύκτη φιλτραρισμένου νερού για το σπίτι, όπως ο επιτραπέζιος ψύκτης αφής Polaris, που πιάνει ελάχιστο χώρο στην κουζίνα, συνδέεται με την παροχή του δικτύου και σας προσφέρει καθαρό και απόλυτα ασφαλές νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό.

Βεβαίως, αν ο χώρος εργασίας σας διαθέτει ψύκτη νερού μπορείτε να γεμίζετε και εκεί το θερμός σας για τα απαραίτητα break ενυδάτωσης.

Είναι, λοιπόν, τόσο απλό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον να υιοθετήσετε αυτή την εξαιρετικά ευεργετική συνήθεια για τη σωματική και πνευματική υγεία, τη δικιά σας και των παιδιών σας!

