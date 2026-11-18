Ακόμη περισσότερες προσφορές φέρνει η Vodafone για την Black Friday. Δημοφιλείς συσκευές τεχνολογίας. Smartphones, laptops, tablets και Smart TVs από κορυφαία brands διατίθενται σε μειωμένες τιμές, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές με σημαντικό όφελος έως 400€.

Στην κατηγορία των Smartphones, το iPhone 17 256GB διατίθεται στα 998,99€ από 1.139€, Samsung Galaxy A27 5G 128GB διατίθεται στα 299€ από 378,99€, ενώ το Samsung Galaxy S26+ 5G 256GB στα 998,99€ από 1.398,99€. Από τη Xiaomi, το Redmi Note 17 5G 256GB διατίθεται στα 299€ από 398,99€, ενώ το Xiaomi 17T Pro 5G 512GB στα 749€ από 998,99€. Επιλέγοντας την υπηρεσία Tech Insurance, οι πελάτες μπορούν να ασφαλίσουν τη νέα τους συσκευή από τυχαίο σπάσιμο οθόνης, τυχαία ζημιά και κλοπή, από 2,49€ τον μήνα.

Για όσους αναζητούν νέο laptop ή tablet, στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop θα βρουν το MacBook Neo 256GB στα 699€ από 798,99€, το Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 64GB στα 149€ από 199€ και το Redmi Pad 2 Pro WiFi 128GB στα 229€ από 329€.

Ανάμεσα στις πλούσιες διαθέσιμες επιλογές για την αναβάθμιση της οικιακής ψυχαγωγίας βρίσκονται Smart TVs 55 ιντσών σε μειωμένες τιμές. Η TCL P7L 55” QLED διατίθεται στα 389€ από 578,99€ και η Xiaomi TV A Pro 55” QLED 2026 στα 349€ από 468,99€, η Samsung M70H 55” Mini LED στα 468,99€ από 529€ ενώ υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον επιλογές σε Samsung και TCL με τεχνολογία Mini LED.

Συνδυάζοντας τις προσφορές με το Vodafone Flex, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τις συσκευές της επιλογής τους ακόμη πιο εύκολα, με ευέλικτες μηνιαίες δόσεις. Ενδεικτικά, το Samsung Galaxy A27 128GB 5G και το Redmi Note 17 256GB 5G είναι διαθέσιμα με δόση από 8,31€/μήνα ενώ το MacBook Neo 256GB με 19,42€/μήνα.

Τέλος, με κάθε αγορά Smartphone, Tablet ή Smartwatch η Vodafone προσφέρει έναν επιπλέον χρόνο εμπορικής εγγύησης, χωρίς κόστος. Οι ειδικοί τεχνολογίας Tech Heroes, βρίσκονται στα καταστήματα Vodafone και παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη και χρήσιμες συμβουλές σε κάθε πελάτη, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τη νέα συσκευή και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της.

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