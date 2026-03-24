Γεμίστε ξέχειλη μια κούπα από το νέκταρ της Σάμου, πιείτε μια γουλιά και ελάτε να σας πω για το γλυκό κρασί από το μικρόρωγο λευκό μοσχάτο. Βαθύ χρυσοκίτρινο με ανταύγειες πορτοκαλίζουσες, ευωδιάζον, με έντονα αρώματα λεμονανθών, μπαχαρικών και αποξηραμένων φρούτων αλλά πρωτίστως του μελιού, απλώνει μια μοναδική αίσθηση φυσικής γλυκύτητας στους γευστικούς σας κάλυκες και χαρίζει ένα μακράς διαρκείας τελείωμα στον ουρανίσκο. Με αυτήν την πολύπλοκη πνευματικότητα θα απομαγέψει έναν εκλεκτό μεζέ του βυθού. Το χταπόδι, που κοντοζυγώνει σε όλες τις δαντελωτές ακτές της Ελλάδας και μεστώνει στη θαλασσινή αλμύρα, μετά το κρασάτο φίλημα θα αφεθεί στο πετιμέζι και στα μυριστικά για να γίνει τόσο μαλακό και νόστιμο, όσο δεν φαντάζεστε. Απολαύστε το!

4 ΜΕΡΙΔΕΣ

1 1/2 κιλό χταπόδι, καθαρισμένο και κομμένο

120 ml ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδου με τη φλούδα

30 κρεμμύδια στιφάδου καθαρισμένα

240 ml Μοσχάτο γλυκό κρασί Σάμου

2 κ.σ. ξίδι

4 κ.σ. πετιμέζι

1 ντομάτα ώριμη ξεφλουδισμένηκαι ψιλοκομμένη

2 φύλλα δάφνης

6 κόκκοι μπαχάρι

1/2 κ.γ. κόλιανδρος σε σπόρους

1 κλωνάρι δενδρολίβανου

1/4 πορτοκαλιού

1/4 κ.γ. κόκκοι πιπεριού κοπανισμένοι

Εκτέλεση:

Σοτάρουμε μέσα σε κατσαρόλα το χταπόδι με το ελαιόλαδο για 10 λεπτά.

Βάζουμε το σκόρδο και τα κρεμμύδια, ενώ συνεχίζουμε το σοτάρισμα.

Σβήνουμε με το κρασί και το ξίδι. Περιμένουμε να εξατμιστούν.

Προσθέτουμε το πετιμέζι, την ντομάτα, τη δάφνη, το μπαχάρι, τον κόλιανδρο, το δενδρολίβανο, το πορτοκάλι και το πιπέρι.

Σιγομαγειρεύουμε με κλειστό το καπάκι για 1 ώρα και 30 λεπτά, ώστε να μαλακώσει το χταπόδι.

*Καλή Απόλαυση!

Το νέο βιβλίο του Ανδρέα Λαγού με τον συμβολικό τίτλο «81» θα παρουσιαστεί το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ Σάμου, με πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις.

Credits φωτογραφίας: Manos Spanos