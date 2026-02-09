Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

ΦΟΙΒΗ: Προσωποποιημένη ενημέρωση με τη βοήθεια ΑΙ

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ έχει εισαγάγει τη Φοίβη, ένα εργαλείο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον έντυπο λογαριασμό. Η Φοίβη παρέχει στοχευμένες πληροφορίες για τον λογαριασμό και, μέσα από την επεξήγηση των βασικών στοιχείων του, διευκολύνει την κατανόηση των χρεώσεων και της κατανάλωσης, μετατρέποντας τον έντυπο λογαριασμό σε ένα πιο λειτουργικό και φιλικό σημείο ψηφιακής επικοινωνίας.

Η Φοίβη ενσωματώνεται στον έντυπο λογαριασμό στο πλαίσιο της ενοποίησης της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη, λειτουργώντας ως ψηφιακή εκπρόσωπος της ΔΕΗ στην καθημερινή επικοινωνία με τους καταναλωτές.

myΔΕΗ: Ο ψηφιακός κόσμος της ΔΕΗ

Παράλληλα, το myΔΕΗ συνεχίζει να αποτελεί το βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των πελατών με την εταιρεία. Μέσα από την πλατφόρμα και τις εφαρμογές του, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις παροχές τους, να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους, να λαμβάνουν προνόμια και προσφορές, καθώς επίσης να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας

Στο ίδιο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών εντάσσεται και το ΔΕΗ myEnergyCoach, ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΗ, που αξιοποιεί δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό. Με τον τρόπο αυτό, η ψηφιακή εξυπηρέτηση αποκτά έναν πιο ενεργό ρόλο, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες στη διαχείριση της καθημερινής τους ενεργειακής συμπεριφοράς.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών δεν αποτελεί μεμονωμένη τεχνολογική πρωτοβουλία, αλλά αποτέλεσμα της συνεργασίας εμπορικών, τεχνολογικών και λειτουργικών ομάδων του Ομίλου ΔΕΗ, με κοινό στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη. Η συστηματική αξιοποίηση δεδομένων, αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στη ΔΕΗ να σχεδιάζει λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα από τη ΔΕΗ με επίκεντρο τον πελάτη

Μέσα από τη συνεχή εξέλιξη του myΔΕΗ, την αξιοποίηση του myEnergyCoach και την ενσωμάτωση της Φοίβης, η ΔΕΗ διαμορφώνει ένα ενιαίο και λειτουργικό οικοσύστημα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που απλοποιεί διαδικασίες και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Η ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη αποτελεί βασικό άξονα της μετάβασης της ΔΕΗ σε έναν σύγχρονο Powertech Όμιλο, με στόχο μια εμπειρία εξυπηρέτησης που είναι ανθρώπινη, εύχρηστη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας εποχής.

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Η ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν λειτουργεί ως αυτόνομο εργαλείο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας συνολικής εμπειρίας που συνδυάζει πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη.