Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η συνδεσιμότητα, η παραγωγικότητα, η ψηφιακή παρουσία, η ασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους λειτουργία. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM, ένα ολοκληρωμένο σχήμα προνομίων και υπηρεσιών που προσφέρει σημαντικά οφέλη σε κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης.

Πολλαπλά οφέλη για κάθε σύγχρονη επιχείρηση

Οι ενταγμένες στο MagentaONE Business επιχειρήσεις απολαμβάνουν 10% έκπτωση σε όλες τις συμβατές εταιρικές συνδέσεις κινητής, με όφελος έως 30€/ μήνα, ενώ παράλληλα αποκτούν δωρεάν την υπηρεσία Internet Backup για αδιάλειπτη λειτουργία Internet και τηλεφωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία των δεδομένων, με 10% έκπτωση στις υπηρεσίες ασφάλειας With Secure Elements. Παράλληλα, προσφέρονται ειδικές εκπτώσεις σε εργαλεία όπως τα Microsoft 365, Webex και Digital Office, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συνεργασία και οργάνωση των ομάδων εργασίας.

Το πρόγραμμα ενισχύει και την επικοινωνία με τους πελάτες, παρέχοντας 10% έκπτωση στο Business Messaging Pack για καμπάνιες μέσω SMS, Email, RBM και Viber. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας απολαμβάνουν 10% έκπτωση στα πακέτα COSMOTE TV που απευθύνονται στον επαγγελματικό τους χώρο.

Σημαντικά είναι τα οφέλη και για τη διαχείριση στόλου και τις πληρωμές. Με 15% έκπτωση στο Fleet Tracker, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τα οχήματά τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ με 35% έκπτωση στο payzy pro με payzy POS αποκτούν μια ευέλικτη λύση αποδοχής ανέπαφων συναλλαγών, απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο, που μετατρέπεται σε τερματικό για πληρωμές από όλες τις κάρτες.

Το MagentaONE Business ενισχύει ταυτόχρονα και την ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων, προσφέροντας δωρεάν για 12 μήνες την υπηρεσία Your Business Online. Στα προνόμια περιλαμβάνονται ακόμη απεριόριστα κουπόνια αξίας 5 ευρώ στο BOX για παραγγελίες άνω των 20 ευρώ, για όλα τα κινητά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

«Με το MagentaONE Business προσφέρουμε ένα ευέλικτο σύνολο προνομίων και υπηρεσιών, που συνδυάζει εξοικονόμηση κόστους, προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το MagentaONE Business είναι διαθέσιμες στο https://www.cosmote.gr/static/business/el/magentaonebusiness.

Το MagentaONE Business είναι ο νέος σύμμαχος στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό «Για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ», όπως λέει και το σλόγκαν της σχετικής καμπάνιας. Παρακολούθησέ την και ενημερώσου: