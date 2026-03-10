Στην ακύρωση επιπλέον πτήσεων προχώρησε η AEGEAN λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει: «Προχωράμε σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ευελιξίας που παρέχονται προς τους επιβάτες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/aegean_announcement_flight_cancellations_10mar/».