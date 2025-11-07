Θυμάσαι τα περίτεχνα σχέδια και τις κατασκευές που έκανες ως παιδί με ένα φύλλο χαρτί; H ΕΥΔΑΠ σε καλεί να πάρεις τον λογαριασμό σου και να τον τσακίσεις στα τέσσερα. Κάνε ένα διαγώνιο δίπλωμα και κλείσε το χαρτί στη μέση, σε σχήμα τριγώνου. Συνέχισε με εξίσου περίπλοκα βήματα και στο τέλος έχεις στα χέρια σου έναν χάρτινο δεινόσαυρο.

Αν όμως δεν καταφέρεις να φτιάξεις κάτι τέτοιο με τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, τότε γύρνα το σε eBILL! Ακριβώς όπως όλοι αφήσαμε πίσω την… εποχή των δεινοσαύρων και μειώσαμε τη σπατάλη χαρτιού. Τώρα, η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας ταυτόχρονα ενεργά και στην προστασία του περιβάλλοντος!

Αλλάζοντας τον τρόπο που ενημερώνεσαι για τον λογαριασμό σου, και επιλέγοντας την ψηφιακή υπηρεσία eBILL, παίρνεις μέρος στην κλήρωση για:

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και

Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride!

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL:

Αποκτάς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, με email/sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ενώ έχεις και υπενθύμιση για τη λήξη του λογαριασμού, χωρίς καμία χρέωση.

Μειώνεις το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού ενώ ταυτόχρονα, συμμετέχεις και σε κλήρωση για πλούσια «πράσινα» δώρα!!

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 και μπορούν να πάρουν μέρος ταυτοποιημένοι πελάτες της ΕΥΔΑΠ με οικιακό τιμολόγιο, οι οποίοι έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL.

Για να πάρεις μέρος στον Διαγωνισμό, πάτα το κουμπί!

Μπορείς να δεις τους όρους του Διαγωνισμού εδώ

Μπες στον ψηφιακό κόσμο της ΕΥΔΑΠ, βοήθησε στην προστασία του περιβάλλοντος και κέρδισε πολλαπλά οφέλη και πλούσια δώρα!