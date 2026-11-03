Για τη χειμερινή γκαρνταρόμπα, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις αναλογίες και στις υφές: χαλαρά παντελόνια με κοντά jackets, joggers με φαρδιά hoodies, μονόχρωμα σετ κάτω από ένα παλτό. Με επιλογές από adidas και Nike, μπορείς να δημιουργήσεις διαφορετικά σύνολα γύρω από λίγα κομμάτια που θα φοράς συχνά.

adidas φόρμες: οι τρεις ρίγες δίνουν χαρακτήρα

Οι χαρακτηριστικές ρίγες στο πλάι αρκούν για να δώσουν αθλητική αναφορά ακόμη και σε έναν απλό συνδυασμό. Στις adidas φόρμες, αυτή η αναγνωρίσιμη λεπτομέρεια προσφέρεται για outfits που συνδυάζουν sportswear με καθημερινά basics.

Δοκίμασε ένα παντελόνι με ρίγες μαζί με μονόχρωμο πλεκτό και κοντό μπουφάν. Για πιο χαλαρή εμφάνιση, πρόσθεσε ένα φούτερ χωρίς έντονα γραφικά και sneakers σε ουδέτερο χρώμα. Αν το παντελόνι έχει φαρδιά γραμμή, άφησε να φαίνεται η μέση ή διάλεξε ένα επάνω μέρος με πιο περιορισμένο όγκο.

Το ζητούμενο είναι να κρατήσεις μια ισορροπία: όσο περισσότερες λεπτομέρειες έχει η φόρμα, τόσο πιο εύκολα λειτουργεί δίπλα σε απλά ρούχα. Έτσι, οι ρίγες γίνονται μέρος του προσωπικού σου στιλ χωρίς να χρειάζεται να ντυθείς αθλητικά από πάνω μέχρι κάτω.

Φόρμες Nike: διάλεξε με βάση το τελείωμα και την εφαρμογή

Ένα παντελόνι που μαζεύει στον αστράγαλο δημιουργεί διαφορετική εικόνα από ένα σχέδιο που πέφτει πιο χαλαρά πάνω στο παπούτσι. Στις φόρμες Nike, επιλογές από τις σειρές Club και Studio Fleece επιτρέπουν να ξεκινήσεις την αναζήτηση από την εφαρμογή που προτιμάς.

Ένα jogger συνδυάζεται εύκολα με hoodie και puffer, αφήνοντας το sneaker να ξεχωρίζει. Αν επιλέξεις πιο φαρδύ παντελόνι, δες προσεκτικά το μήκος με τα παπούτσια που φοράς συνήθως. Το τελείωμα χρειάζεται να σε εξυπηρετεί στο περπάτημα και στις καθημερινές μετακινήσεις.

Πριν καταλήξεις, έλεγξε επίσης τη μέση και τις τσέπες. Είναι μικρές λεπτομέρειες που καθορίζουν αν μια φόρμα θα γίνει το σταθερό σου καθημερινό κομμάτι.

Γυναικεία σετ: ένα σύνολο, περισσότεροι συνδυασμοί

Η ευκολία ενός συντονισμένου outfit είναι ότι μειώνει τον χρόνο μπροστά στην ντουλάπα. Αν αναζητάς σετ φόρμες για γυναίκες, σκέψου παράλληλα πώς θα φορέσεις κάθε κομμάτι ξεχωριστά.

Στη γυναικεία συλλογή, σχέδια όπως τα adidas 3-Stripes και τα Nike Studio Fleece δίνουν διαφορετικές αφετηρίες για το παντελόνι. Μπορείς να κινηθείς σε κοντινές αποχρώσεις για μια ενιαία εικόνα ή να δημιουργήσεις αντίθεση ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω μέρος.

Μια φόρμα σε γκρι ή μπεζ ταιριάζει με λευκή μακρυμάνικη μπλούζα και καπιτονέ μπουφάν. Ένα μονόχρωμο φούτερ μπορεί την επόμενη ημέρα να συνδυαστεί με jeans. Αν αγοράζεις τα κομμάτια χωριστά και θέλεις να μοιάζουν με σετ, σύγκρινε τόσο το χρώμα όσο και την υφή τους.

Ανδρικά φούτερ: η λαιμόκοψη αλλάζει το σύνολο

Στα ανδρικά φούτερ, η επιλογή ανάμεσα σε crewneck και hoodie επηρεάζει κυρίως το πώς θα συνδυάσεις τα υπόλοιπα ρούχα. Ένα φούτερ με στρογγυλή λαιμόκοψη αφήνει χώρο για τον γιακά ενός πουκαμίσου και φοριέται εύκολα κάτω από ένα παλτό.

Η κουκούλα δίνει πιο έντονο sporty χαρακτήρα. Δοκίμασέ τη με denim και puffer ή με cargo παντελόνι και απλό jacket. Αν προτιμάς χαλαρή εφαρμογή, έλεγξε ότι το πανωφόρι σου αφήνει χώρο στους ώμους και στα μανίκια. Η άνεση χρειάζεται να διατηρείται και όταν προσθέτεις τις χειμερινές στρώσεις.

Nike φούτερ και hoodies: από το καθημερινό basic στο πιο έντονο σχέδιο

Η συλλογή με Nike φούτερ & hoodies περιλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις, από επιλογές Studio Fleece μέχρι σχέδια Club με πιο έντονα γραφικά. Ξεκίνα από το τι λείπει στην ντουλάπα σου: ένα ευέλικτο μονόχρωμο κομμάτι ή ένα φούτερ που θα δίνει τον τόνο στο outfit.

Αν επιλέξεις γραφικό σχέδιο, κράτησε το παντελόνι και το μπουφάν πιο διακριτικά. Για ένα basic φούτερ, μπορείς να παίξεις περισσότερο με το χρώμα του πανωφοριού. Διάβασε τη σύνθεση και την περιγραφή κάθε προϊόντος, καθώς η εσωτερική υφή και το πάχος διαφέρουν ανά μοντέλο.

Στο Cosmossport.gr θα βρεις επιλογές για να φτιάξεις τη δική σου χειμερινή βάση. Μία φόρμα που σου εφαρμόζει σωστά και δύο φούτερ με διαφορετικό χαρακτήρα μπορούν να δώσουν αρκετούς συνδυασμούς για όλη την εβδομάδα.