Η KALOGIROU παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή καμπάνια Summer 2026 με τίτλο «Γαλήνη» — ένα αισθαντικό κινηματογραφικό ταξίδι αφιερωμένο στο ελληνικό καλοκαίρι, το φως και τη σιωπηλή έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Γυρισμένη στη θρυλική Villa Galini στον Πόρο, έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με την ελληνική ποίηση και την τέχνη, η καμπάνια αντλεί έμπνευση από ένα σπίτι όπου κάποτε έγραφε και δημιουργούσε ο Γιώργος Σεφέρης. Σήμερα, η Villa Galini μετατρέπεται στο σκηνικό μιας σύγχρονης ιστορίας σύνδεσης, λουσμένης στο αιγαιοπελαγίτικο φως, τη θαλασσινή αύρα και τη διαχρονική γοητεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Η συνάντηση της Villa Galini με την KALOGIROU μοιάζει σχεδόν προορισμένη. Δύο ονόματα με περισσότερα από 130 χρόνια ιστορίας ενώνονται σε μια αφήγηση όπου η κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και το παρελθόν φωτίζει το παρόν.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται ένα σύντομο ποιητικό απόσπασμα:

“I came to Galini for the silence,but your light found me before the sea did.Since then, every summer carries your name.”

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