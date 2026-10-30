Η Under Armour παρουσιάζει τη δική της εκδοχή του καθημερινού στυλ μέσα από μια νέα lifestyle καμπάνια, με κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Καράβα, τη συμμετοχή της Ραφαέλλας Ψαρρού και πρωταγωνιστή το UA HB Runner SE 2.

Κάποια sneakers γίνονται γρήγορα μέρος της καθημερινότητάς σου. Είναι εκείνα που επιλέγεις αυθόρμητα το πρωί, συνδυάζεις με τα αγαπημένα σου κομμάτια και συνεχίζεις να φοράς μέχρι την τελευταία βόλτα στην πόλη. Το UA HB Runner SE 2 έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα: άνετο, ευέλικτο και με μια δυναμική σιλουέτα που δίνει τον τόνο σε κάθε look.

«Designed for your day. Styled your way.»

Με αυτό το μήνυμα και φόντο ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, ο Γιώργος και η Ραφαέλλα παρουσιάζουν διαφορετικά looks που εκφράζουν την προσωπικότητα και τη διάθεσή τους. Το ίδιο sneaker αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τις επιλογές του καθενός, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την ελευθερία στο ντύσιμο.

Η Under Armour μεταφέρει το performance φυσικά στην καθημερινότητα, συνδέοντας την αθλητική της ταυτότητα με το σύγχρονο sportstyle. Επιλεγμένα κομμάτια του brand, ανάμεσά τους τα Unstoppable Fleece essentials, ολοκληρώνουν τους συνδυασμούς και δίνουν στο HB Runner SE 2 μια πιο elevated διάσταση και αποτυπώνουν τη νέα κατεύθυνση του brand προς το sportstyle.

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