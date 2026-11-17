Το workfromhome έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Μπορεί να ξεκίνησε ως ανάγκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως σήμερα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας για αρκετούς εργαζομένους. Μαζί του έχουν αλλάξει και οι απαιτήσεις από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στο σπίτι.

Μια καλή οθόνη υπολογιστή μπορεί να κάνει την εργασία πιο άνετη, ειδικά όταν περνάς πολλές ώρες μπροστά από το laptop σου. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα περιφερειακά υπολογιστή, που μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό γραφείο σε έναν πιο λειτουργικό χώρο εργασίας.

Το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να στήσεις ένα σωστό homeoffice. Αρκεί να επιλέξεις τον εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου και στον τρόπο που εργάζεσαι. Ποιες είναι όμως οι προσθήκες που αξίζουν μια θέση στο γραφείο σου; Έλα να τις δούμε.

Μια δεύτερη οθόνη αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις

Αν έχεις περάσει αρκετές ώρες εναλλάσσοντας παράθυρα ανάμεσα σε Excel, παρουσιάσεις και emails, τότε ξέρεις πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ο επιπλέον χώρος στην οθόνη.

Μια εξωτερική οθόνη υπολογιστή σου επιτρέπει να έχεις ανοιχτές περισσότερες εφαρμογές ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να τις ελαχιστοποιείς συνεχώς. Μπορείς, για παράδειγμα, να δουλεύεις σε ένα αρχείο στην κύρια οθόνη και να έχεις τις σημειώσεις ή τα emails σου στη δεύτερη.

Για καθημερινή εργασία, μια οθόνη 24 ή 27 ιντσών αποτελεί μια πρακτική επιλογή, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και τις ανάγκες σου. Δώσε επίσης προσοχή στην ανάλυση, στη δυνατότητα ρύθμισης ύψους και στις διαθέσιμες συνδέσεις. Αν χρησιμοποιείς συχνά πολλά παράθυρα, μια μεγαλύτερη οθόνη με υψηλότερη ανάλυση μπορεί να σου προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο εργασίας.

Πληκτρολόγιο και ποντίκι που σε βολεύουν πραγματικά

Μπορεί να χρησιμοποιείς καθημερινά το πληκτρολόγιο και το touchpad του laptop, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελούν πάντα την πιο άνετη λύση για πολύωρη εργασία.

Ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο σου επιτρέπει να τοποθετείς τα χέρια σου σε πιο φυσική θέση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείς το laptop με εξωτερική οθόνη. Αν γράφεις πολλά κείμενα ή δουλεύεις συχνά με αριθμούς, μπορείς να επιλέξεις ένα μοντέλο με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Αν πάλι ο χώρος σου είναι περιορισμένος, υπάρχουν compact επιλογές που καταλαμβάνουν λιγότερη επιφάνεια.

Το ίδιο ισχύει και για το ποντίκι. Ένα εργονομικό mouse που ταιριάζει στο μέγεθος του χεριού σου μπορεί να κάνει πιο άνετη την καθημερινή χρήση, ενώ ένα ασύρματο μοντέλο μειώνει τα καλώδια πάνω στο γραφείο.

Μικρές αλλαγές; Σίγουρα. Αν όμως περνάς οκτώ ώρες μπροστά στον υπολογιστή, θα τις εκτιμήσεις.

Webcam για meetings χωρίς προβλήματα

Οι βιντεοκλήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς εργαζομένους. Και μπορεί η ενσωματωμένη κάμερα του laptop να κάνει τη δουλειά της, όμως δεν προσφέρει πάντα την εικόνα που χρειάζεσαι.

Μια εξωτερική webcam με ανάλυση Full HD μπορεί να προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας, ιδιαίτερα αν συμμετέχεις συχνά σε επαγγελματικά meetings ή παρουσιάσεις.

Πριν επιλέξεις, έλεγξε την ανάλυση, την απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και τη δυνατότητα τοποθέτησης πάνω στην οθόνη. Χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και η ύπαρξη καλύμματος ιδιωτικότητας, ώστε να κλείνεις φυσικά τον φακό όταν δεν χρησιμοποιείς την κάμερα.

Ένα καλό headset το χρειάζεσαι

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να παρακολουθήσεις ένα επαγγελματικό meeting ενώ στο διπλανό δωμάτιο παίζει η τηλεόραση, γνωρίζεις ήδη τη σημασία των σωστών ακουστικών.

Ένα headset με μικρόφωνο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επικοινωνία σου, προσφέροντας πιο καθαρό ήχο και περιορίζοντας τους ανεπιθύμητους θορύβους.

Αν συμμετέχεις σε πολλές τηλεδιασκέψεις, αναζήτησε ένα ελαφρύ μοντέλο με άνετα μαξιλαράκια και μικρόφωνο που περιορίζει τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Τα ασύρματα headsets προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ οι ενσύρματες επιλογές δεν χρειάζονται φόρτιση.

Και φυσικά, μην ξεχνάς το κουμπί mute. Μερικές φορές είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το μικρόφωνο!

Βάσεις laptop και docking stations για καλύτερη οργάνωση

Όταν χρησιμοποιείς το laptop ως βασικό υπολογιστή εργασίας, η σωστή τοποθέτησή του έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια βάση laptop μπορεί να ανεβάσει την οθόνη σε πιο άνετο ύψος, περιορίζοντας την ανάγκη να σκύβεις συνεχώς. Για πολύωρη χρήση, συνδύασέ τη με εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Αν πάλι χρειάζεται να συνδέεις οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και άλλες συσκευές, ένα USB hub ή ένα docking station μπορεί να σου λύσει τα χέρια.

Με ένα συμβατό docking station μπορείς να συνδέεις πολλά περιφερειακά μέσω μίας σύνδεσης στο laptop, χωρίς να βάζεις και να βγάζεις συνεχώς καλώδια. Πριν αγοράσεις, έλεγξε τις διαθέσιμες θύρες και τη συμβατότητα με τον υπολογιστή σου, ιδιαίτερα αν θέλεις να συνδέσεις εξωτερικές οθόνες ή να φορτίζεις ταυτόχρονα το laptop.

Φτιάξε ένα homeoffice στα δικά σου μέτρα

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις όλα τα περιφερειακά μαζί για να βελτιώσεις το γραφείο σου. Ξεκίνα από όσα σε δυσκολεύουν περισσότερο στην καθημερινή εργασία. Αν αλλάζεις συνεχώς παράθυρα, ίσως χρειάζεσαι μια δεύτερη οθόνη. Αν περνάς τη μισή ημέρα σε τηλεδιασκέψεις, ένα καλό headset μπορεί να είναι η καλύτερη πρώτη αναβάθμιση.

Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που ανταποκρίνεται στον δικό σου τρόπο δουλειάς. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, λιγότερα καλώδια και περισσότερη άνεση, το homeoffice μπορεί να γίνει ένας χώρος στον οποίο εργάζεσαι πιο εύκολα, πιο οργανωμένα και με λιγότερους περισπασμούς