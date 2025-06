Στη «λίστα με τα πολύτιμα» όλων μας, είναι το σπίτι, που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια αποσυνδέεται από την απλή έννοια της κατοικίας και ταυτίζεται με τη ζωή μας.

Αντιπροσωπεύει την οικειότητα, την οικογένεια, το καταφύγιό μας για ξεκούραση, τον χώρο που γινόμαστε δημιουργικοί ή που απολαμβάνουμε άνεση και ψυχαγωγία. Και συνάμα περικλείει όσα είμαστε. Έχει το γούστο μας, τις επιλογές μας, τις αναμνήσεις μας και καλοδέχεται όσους αγαπάμε. Γι’ αυτό αξίζει την προστασία και την φροντίδα μας.

Η ασφάλιση του από απρόβλεπτους κινδύνους είναι ο τρόπος να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ηρεμία, που προσφέρει το καταφύγιό μας, σε κάθε συνθήκη.

Η Eurolife FFH, προσφέρει ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, με επιλογές που κάνουν την προστασία της περιουσίας προσιτή και εύκολη. Με ουσιαστικές και αξιόπιστες λύσεις, ώστε κάθε κατοικία να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένη κάλυψη, τόσο για το κτήριο όσο και για το περιεχόμενό της.

Με χαμηλά κόστη στα ασφάλιστρα, δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας, απλή και άμεση διαδικασία αποζημίωσης και ένα δίκτυο που εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις παροχές του.

Πώς η ασφάλιση κατοικίας προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες

Με δύο ασφαλιστικά προγράμματα το «My Home First Ευέλικτο» και το «My Home First Ολοκληρωμένο» η Eurolife FFH παρέχει μια σειρά από βασικές καλύψεις για το κτήριο ή/και το περιεχόμενο του σπιτιού. Στα δύο προγράμματα υπάρχει επιπλέον δυνατότητα κάθε πακέτο να συμπληρωθεί με πρόσθετες καλύψεις, για ακόμη μεγαλύτερη προστασία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Έτσι, ανάλογα με τα προαιρετικά πακέτα που επιλέγονται, μπορούν να καλυφθούν απρόοπτες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα υλικές ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα, κ.α. Επίσης θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων, κάλυψη υπαίθριων εγκαταστάσεων, κάλυψη αστικής ευθύνης, νομική προστασία κ.α.

Πέρα από τις ανάγκες του κτηρίου, η Eurolife FFH, φροντίζει και την ασφάλιση του περιεχομένου του, με το πρόγραμμα «Sweet Home Content», που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Παρέχει ένα βασικό πακέτο καλύψεων που ασφαλίζει το περιεχόμενο του σπιτιού από απρόοπτα περιστατικά, όπως πυρκαγιά & κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών και αλλοίωση τροφίμων. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθεί και με πακέτα πρόσθετων προαιρετικών καλύψεων.

Το «Sweet Home Content», έχει κόστος μόλις από €35 το χρόνο για το περιεχόμενο κύριας κατοικίας και από €45 το χρόνο για το περιεχόμενο εξοχικής κατοικίας.

Προνόμια με την ασφάλιση κατοικίας στην Eurolife FFH

Οργανωμένο δίκτυο και υπηρεσία άμεσης επέμβασης

Πέρα από τις βασικές καλύψεις, στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH, υπάρχει ένα σύνολο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θωρακίζει το κτήριο και το περιεχόμενό του. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων με νέα, σε περίπτωση ζημιάς ή κάλυψη του κόστους για την επισκευή τους. Παράλληλα, υπάρχει διαθέσιμη όλο το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα υπηρεσία άμεσης επέμβασης, για έκτακτες ανάγκες και ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργείων για επισκευή ζημιών με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών.

Άμεση αποζημίωση μέχρι το ποσό των €10.000

Η διαδικασία αποζημίωσης είναι απλή και γρήγορη για ζημιές κατοικίας μέχρι το ποσό των €10.000. Οι φάκελοι με τα αιτήματα αποζημίωσης ανοίγονται σε μία ώρα από την υποβολή τους (αν η αναγγελία γίνει έως 14:30) και η εκτίμηση γίνεται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα. Με την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης, η κατάθεση των χρημάτων γίνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Περισσότερες εκπτώσεις με το πρόγραμμα EurolifeSYN+

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας «My Home First Ευέλικτο», «My Home First Ολοκληρωμένο» και «Sweet Home Content» συμμετέχουν προαιρετικά στο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+.

Έτσι, οι ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον εκπτώσεις και προνόμια, καθώς μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα και να αποκτούν έκπτωση στο 2ο και σε κάθε επιπλέον συμβόλαιο, που επιθυμούν να αποκτήσουν. Με αποτέλεσμα, όσο περισσότερα συμβόλαια έχουν στην κατοχή τους με τη Eurolife FFH, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση να εξασφαλίζουν στα ασφάλιστρα.

Μείωση, βάσει νόμου, στις εισφορές ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας έχουν την δυνατότητα να μειώσουν μέχρι και 20% τον καταλογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν οι κάτοχοι ασφαλίζουν το κτήριο για το οποίο φορολογούνται έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7Ζ που έχει προστεθεί στο αρ. 3 Ν. 4223/2023 [1] και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με τη διάρκεια της ασφάλισης και την ασφαλισμένη αξία του ακινήτου.

Εξασφάλιση και καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Επειδή στα απρόοπτα χρειάζεται επιπλέον θωράκιση, τα προγράμματα «My Home First Ευέλικτο» και «My Home First Ολοκληρωμένο», δίνουν και επιλογή συγκεκριμένων καλύψεων (όπως για παράδειγμα πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή από διάρρηξη, διαρροή νερού από σωληνώσεις, αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη, θραύση σωληνώσεων κ.α.) χωρίς απαλλαγή.

Δηλαδή, ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει καθόλου στα έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις και το κόστος το αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η Eurolife FFH.

Ασφαλιστική κάλυψη και για ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορούν να καλύψουν τα ακίνητά τους, μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας «My Home First Ευέλικτο» και «My Home First Ολοκληρωμένο». Έτσι, τα κτήρια ή η κατοικία τους παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα από απρόβλεπτα γεγονότα και στη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ολοκληρωμένη προστασία για κάθε σπίτι και όλα όσα έχουν αξία στη ζωή μας

Η Eurolife FFH προσφέρει ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης, κατανοώντας ότι όπως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έτσι μοναδικό είναι και το σπίτι του. Για τον λόγο αυτό διαθέτει συνδυασμούς καλύψεων, που μπορούν να προστεθούν στα βασικά πακέτα ασφάλισης, ώστε ο καθένας να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Με σταθερή επένδυση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας, η Eurolife FFH εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες της, προσφέροντας ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε σπίτι, ως σταθερός σύμμαχος, όσων την επιλέγουν για να προστατεύσουν με συνέπεια την κατοικία τους και όλα όσα έχουν αξία στη ζωή τους.