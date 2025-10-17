Το Casino Loutraki, μέλος της Comer Group, γιορτάζει φέτος 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της διασκέδασης, εισάγοντας μια νέα εποχή εμπειριών και πολυτέλειας: προσφέρει στους επισκέπτες του τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσουν μία Bentley Bentayga, το απόλυτο SUV πολυτελείας, στη Super Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Η Bentley Bentayga δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο – είναι σύμβολο δύναμης, στυλ και απόλυτης οδηγικής εμπειρίας. Με την εκπληκτική της εμφάνιση, κορυφαία τεχνολογία και πολυτελή καμπίνα, η Bentayga αντιπροσωπεύει την επιτυχία και την απόλαυση στο υψηλότερο επίπεδο. Και φέτος, το Casino Loutraki, υπογραμμίζοντας τη νέα εποχή της διασκέδασης που φέρνει η Comer Group, δίνει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να ζήσει αυτήν την εμπειρία που λίγοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.

Οι συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση έχουν ήδη ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, ενώ κάθε επίσκεψη στο καζίνο αυξάνει τις πιθανότητες να φύγετε με το πολυτελές SUV. Η προσμονή χτίζει τη δυναμική της μεγάλης νύχτας, ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν καθημερινές στιγμές έντασης και χαράς μέσω του Τροχού της Τύχης, που χαρίζει έως 360.000€ εβδομαδιαίως.

Η χρονιά δεν περιορίζεται μόνο στη Bentley. Στις 31 Οκτωβρίου, ένας τυχερός θα φύγει με το ολοκαίνουριο Suzuki S-Cross, ενώ το Τριήμερο των Νικητών (17–19 Οκτωβρίου) φέρνει 18 ΔΩΡΑ πολυτελείας, live διασκέδαση, πλούσιες κληρώσεις μετρητών έως 190.000€, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδυάζει διασκέδαση και πολυτέλεια.

Το Casino Loutraki έχει ανανεωθεί πλήρως, με περισσότερα από 650 υπερσύγχρονα μηχανήματα Slots, live events, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και εξαιρετικό φαγητό. Όλα αυτά συνδυάζονται με σεβασμό στις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας εμπειρία διασκέδασης ταυτόχρονα ασφαλή και αξέχαστη. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Casino Loutraki αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία – είναι αποτέλεσμα όρασης, συνέπειας και εξέλιξης. Για όσους αναζητούν κορυφαία ψυχαγωγία, στυλ και ανεπανάληπτη εμπειρία, παραμένει ο απόλυτος προορισμός.

Περισσότερα για το πρόγραμμα κληρώσεων στο casinoloutraki.gr