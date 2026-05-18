Η BLACKROLL®, πρωτοπόρος στον χώρο του recovery με παρουσία σχεδόν 20 ετών, επανασυστήνεται στην ελληνική αγορά μέσα από τον Όμιλο Φάις. Ο ποιοτικός ύπνος και η σωστή αποκατάσταση αναδεικνύονται πλέον σε βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ευεξίας.

Με παρουσία από το 2007 σε περισσότερες από 57 χώρες, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand στον χώρο του wellness, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων recovery και sleep optimization. Με επίκεντρο τη γερμανική τεχνογνωσία, τον εργονομικό σχεδιασμό και τη χρήση premium υλικών υψηλής αντοχής, η BLACKROLL® έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ecosystem προϊόντων που βοηθούν το σώμα να ανακάμπτει, να αποφορτίζεται και να λειτουργεί αποδοτικότερα στην καθημερινότητα.

Στον πυλώνα του recovery, τα εμβληματικά tools της BLACKROLL®, foam rollers, fascia tools, massage guns και mobility products, έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την κινητικότητα, να μειώνουν τη μυϊκή ένταση και να επιταχύνουν την αποκατάσταση, υποστηρίζοντας τη φυσική λειτουργία του σώματος μέσα από τεχνικές self-myofascial release που χρησιμοποιούνται πλέον παγκοσμίως από αθλητές, trainers και physiotherapists.

Παράλληλα, το ολοκληρωμένο sleep ecosystem της BLACKROLL®, που περιλαμβάνει premium στρώματα, μαξιλάρια, και recovery bedding solutions, σχεδιάστηκε με στόχο τη βέλτιστη εργονομία και θερμορύθμιση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου, βελτιώνοντας την ποιότητά του.

Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου σας, η θερμότητα που παράγει το σώμα σας είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί και να επιστρέψει σε εσάς μέσω infrared ακτινοβολίας για βαθύτερη αποκατάσταση; Κι όμως, σήμερα αυτό είναι πραγματικότητα με την τεχνολογία CELLIANT®, η οποία κατέχει ιδιαίτερη θέση στο sleep portfolio της BLACKROLL®, μια καινοτόμος textile technology, η οποία αξιοποιεί φυσικά μέταλλα ενσωματωμένα στις ίνες των υφασμάτων, μετατρέποντας τη θερμότητα του σώματος σε infrared energy. Η τεχνολογία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στη βελτιωμένη οξυγόνωση και θερμορύθμιση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου και της αποκατάστασης, ενισχύοντας το recovery και τη συνολική αίσθηση ευεξίας.

«Σήμερα, ο ύπνος δεν θεωρείται απλώς ξεκούραση, αλλά βασικό εργαλείο υγείας, απόδοσης και longevity»

Η ένταξη της BLACKROLL® ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση του Ομίλου Φάις στον χώρο του wellness, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο ecosystem που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για έναν πιο ισορροπημένο, υγιή και αποδοτικό τρόπο ζωής, με έμφαση πλέον και στον ύπνο, ως βασικό παράγοντα υγείας και ευεξίας.