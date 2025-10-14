Αυτή την Φθινοπωρινή περίοδο, η Levi’s® αλλάζει τους κανόνες του seasonal dressing. Σε αντίθεση με τις στιβαρές και πιο “σοβαρές” εμφανίσεις, η Levi’s® αγκαλιάζει την τέχνη του να δείχνεις –χωρίς προσπάθεια-, καλοντυμένος. Είναι η εποχή του Baggy, όπου το χαλαρό συναντά το εκλεπτυσμένο και η άνεση γίνεται το απόλυτο ζητούμενο στους πιο απαιτητικούς μήνες του χρόνου.

Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, το Levi’s® Baggy αναδεικνύεται στη πιο ευέλικτη τάση της σεζόν. Από τα office parties και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, φτάνοντας μέχρι τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, οι baggy σιλουέτες αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι κομψές, στυλάτες και άνετες ταυτόχρονα, προσφέροντας εκείνη την cool αίσθηση που χρειάζεσαι σε κάθε φθινοπωρινή σου μέρα.

Κάθε κομμάτι της συλλογής ξεχωρίζει, αλλά ταυτόχρονα ταιριάζει και σε κάθε περίσταση, φέρνοντας μια ανατρεπτική φρεσκάδα στο fall dressing.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Το Super Baggy Barrel μαγνητίζει τα βλέμματα με τη δραματικά χαλαρή του γραμμή, ιδανική για layering με το Tailored Bustier, που δημιουργεί ενδιαφέρουσες αντιθέσεις μεταξύ loose και fitted σιλουετών. Το Baggy Dad Barrel προσφέρει ένα άνετο αλλά fashion-forward look, ενώ σε συνδυασμό με το Stella Relaxed Blazer μετατρέπεται σε outfit που μπορεί να φορεθεί και στο γραφείο. Για cozy στιγμές, το Tara Wooly Cardigan προσθέτει μια δόση ανεπιτήδευτης κομψότητας, ενώ το Harlie Boyfriend Shirt είναι η πιο polished επιλογή για casual γιορτινές εξόδους.

Το look ολοκληρώνεται με αξεσουάρ όπως η Glam Stud Belt και η Presley Top Handle Bag, που προσθέτουν λάμψη και στυλ σε κάθε baggy εμφάνιση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Οι άνδρες μπορούν να υιοθετήσουν την baggy attitude με το 578™ Baggy, ως τη βάση για άπειρους συνδυασμούς. Το Highland Park Jacket δίνει πιο dressy χαρακτήρα, ενώ το Briggs Short Puffer προσφέρει extra πόντους στυλ και άνεσης τις κρύες μέρες.

Για layering, το Smiley Western και το Presidio Raglan Sweater φέρνουν ανανεωμένες, παιχνιδιάρικες πινελιές στο κλασικό χειμερινό ντύσιμο. Το Jackson Worker Shirt προσθέτει δομή και άνεση για τον σύγχρονο επαγγελματία, ενώ το LS Monogram Cap ολοκληρώνει το look με understated coolness.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ

Η συλλογή Baggy Season συνδυάζει heritage κομμάτια με σύγχρονες ερμηνείες, από το διαχρονικό Authentic Button Down μέχρι τα statement αξεσουάρ που φέρνουν νέα ενέργεια στο denim style.

Γιατί το baggy δεν είναι απλώς μια γραμμή, είναι μια στάση ζωής. Από τις φθινοπωρινές συναντήσεις μέχρι τα γιορτινά τραπέζια, το Levi’s® Baggy είναι η πιο cool απάντηση στο seasonal chaos: ευέλικτο, χαλαρό και απροσδόκητα κομψό.

Ανακαλύψτε την νέα ‘It’s Baggy Season’ συλλογή αλλά και την ευρεία γκάμα των προϊόντων Levi’s ® στα official Levi’s® stores στην Γλυφάδα (Πλατεία Εσπερίδων 3), στη Νέα Ερυθραία (Χ. Τρικούπη 135), στο κέντρο της Αθήνας (Ευαγγελιστρίας 8), στην Πάφο (Kings Avenue Mall) και φυσικά στο e-shop Levi.gr.

Η Levi’s ® διανέμεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Φάις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σχετικά με την Levi’s®

Το brand Levi’s® αποτελεί την επιτομή του κλασικού αμερικανικού στυλ και του effortless cool. Από την εφεύρεσή τους από τη Levi Strauss & Co. το 1873, τα τζιν Levi’s® έχουν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ρούχα στον κόσμο, κερδίζοντας την αφοσίωση και τη φαντασία ανθρώπων κάθε γενιάς. Σήμερα, το brand Levi’s® εξελίσσεται συνεχώς, με αστείρευνη πρωτοπορία και καινοτομία, που παραμένουν αξεπέραστες στη βιομηχανία ένδυσης. Η συλλογή denim και αξεσουάρ διατίθεται σε περισσότερες από 120 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφράζουν το προσωπικό τους στυλ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Levi.gr