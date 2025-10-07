Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου έζησαν μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς οι αγαπημένες φιγούρες PLAYMOBIL πλημμύρισαν τους διαδρόμους του One Salonica σε μια φαντασμαγορική Mascots Parade που τα είχε όλα: Μουσική, χορό, φωτογραφικά στιγμιότυπα και ατελείωτα χαμόγελα, σε ένα happening που θύμιζε… ζωντανό παραμύθι!

Και η διασκέδαση συνεχίζεται!

Μέχρι και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η PLAYMOBIL Land σας περιμένει με δύο εντυπωσιακά θεματικά stages, όπου η φαντασία δεν έχει όρια και η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν!

Στο θρυλικό καράβι “Αργώ”, τα παιδιά ταξιδεύουν στον κόσμο της Ιστορίας και της Μυθολογίας, ζώντας από κοντά τις περιπέτειες των ηρώων, ενώ στο Sky Trails, οι μικροί εξερευνητές απογειώνονται σε εναέριες πίστες γεμάτες δράση, αδρεναλίνη και επιστημονική φαντασία.



Πρόγραμμα Λειτουργίας Stages:Δευτέρα–Παρασκευή από τις 17:00 μέχρι τις 20:00 και κάθε Σάββατο 11:00 με 15:00 & 17:00–19:00

Play & Win with Playmobil!

Η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική με το Playmobil Giveaway! Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στην κλήρωση για 8 μοναδικά Playmobil Sets, εμπνευσμένα από την Αργώ και τα Sky Trails, συνολικής αξίας 500€. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσα από τρεις live κληρώσεις, στις 10, 17 & 24 Οκτωβρίου.

Το One Salonica, το κορυφαίο premium outlet mall της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που ανήκει στο portfolio σημάτων του Ομίλου Φάις, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, συνδυάζοντας μόδα, ψυχαγωγία και μοναδικά events σε έναν χώρο με εντυπωσιακό design και αγαπημένα brands.

