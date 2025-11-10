Μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας και εκλεκτής οινογνωσίας θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο Jenny’s Rooftop Restaurant Bar του Sofitel Athens Airport, του Ομίλου Μήτση.

Ο καταξιωμένος Chef Αλέξανδρος Παπανδρέου, σε συνεργασία με την ταλαντούχα ομάδα των chef του Sofitel Athens Airport — Executive Chef Φάνη Στάθη, Chef Θεόδωρο Υψηλό και τον Pastry Executive Chef Δημήτριο Δήμτσο — δημιούργησαν ένα μοναδικό wine pairing menu, εμπνευσμένο από τη μεσογειακή παράδοση και εμπλουτισμένο με δημιουργικές πινελιές που συνδυάζονται αρμονικά με τις ντελικάτες αρωματικές νότες των σαμιώτικων Μοσχάτων κρασιών του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Ε.Ο.Σ Σάμου να αναδείξει την ποιότητα, την ιστορική συνέχεια και τη διεθνή ακτινοβολία του σαμιώτικου Μοσχάτου — ενός κρασιού που εδώ και 90 χρόνια αποτελεί τον κύριο οινικό πρεσβευτή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Sofitel Athens Airport να προσφέρει στους επισκέπτες του ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, συνδυάζοντας τη γαλλική φινέτσα με τη μεσογειακή έμπνευση.

Η βραδιά αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη συνάντηση της γαστρονομικής τέχνης και της οινογνωσίας, επιβεβαιώνοντας τη σύμπραξη ποιότητας, παράδοσης και αυθεντικότητας ανάμεσα στο Sofitel Athens Airport και τον Συνεταιρισμό της Σάμου.

Κάθε σταγόνα Μοσχάτου κλείνει μέσα της την «ψυχή» του ακριτικού νησιού — τις ψηλές κορφές, το θαλασσινό αγέρι του Αιγαίου, το φως του ήλιου, τα μοναδικά αρώματα, τον κόπο και το μεράκι των αμπελουργών.



Όλα αυτά, ο εμπνευσμένος Chef Αλέξανδρος Παπανδρέου, μαζί με τη δημιουργική ομάδα του Sofitel, θα τα αποδώσουν μέσα από γεύσεις, αρώματα και εμπνεύσεις σε μια οινογευστική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Αυτή τη νύχτα, το κρασί θα αφηγηθεί ιστορίες – και η απόλαυση, θα σας ταξιδέψει…