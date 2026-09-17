Στην καθημερινότητά μας παίρνουμε αμέτρητες αποφάσεις, κάποιες απλές και άλλες καθοριστικές, ιδιαίτερα όταν αφορούν την υγεία μας. Γιατί η πραγματική φροντίδα της δεν ξεκινά μόνο όταν προκύψει μια ανάγκη, αλλά από τη στιγμή που επιλέγουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Eurolife FFH παρουσιάζει το My Health F1rst, ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που δίνει έμφαση στην ελευθερία της επιλογής. Στόχος του είναι να προσφέρει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να διαμορφώσει την κάλυψή του σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζεται σε προκαθορισμένες λύσεις.

Το πρόγραμμα My Health F1rst αποτελεί μία πιο οικονομική επιλογή ασφάλισης* και επιτρέπει στον ασφαλισμένο να επιλέγει γιατρό και νοσοκομείο.

Και επιπλέον:

Απευθείας κάλυψη εξόδων στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, αφού καταβληθούν μόνο τα πρώτα €750 ή €1.500 (δηλαδή τα έξοδα της συμμετοχής σου, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει). Το ποσό μάλιστα, καταβάλλεται αμέσως μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο και μόλις προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία- Μητέρα Μαιευτική/ Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic)

στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, αφού καταβληθούν μόνο τα πρώτα €750 ή €1.500 (δηλαδή τα έξοδα της συμμετοχής σου, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει). Το ποσό μάλιστα, καταβάλλεται και μόλις προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων έχει διευρυνθεί με την (Υγεία, Υγεία- Μητέρα Μαιευτική/ Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic) Εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, το οποίο γνωρίζεις από πριν για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, το οποίο γνωρίζεις από πριν για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου. 100% κάλυψη εξόδων στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματός σου. Μάλιστα, ακόμα και αν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

κάλυψη στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματός σου. Μάλιστα, ακόμα και αν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€. Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει, τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού, μέχρι το ποσό των 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών σου.

Ευέλικτη φιλοσοφία φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η φιλοσοφία του My Health F1rst δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Αναγνωρίζει ότι η υγεία συνδέεται και με την πρόληψη, την καθημερινή φροντίδα και τη συνολική ευεξία. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνει παροχές όπως δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο, επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, κάλυψη εξόδων αποθεραπείας, καθώς και επείγουσα ιατρική βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει μέγιστο όριο ευθύνης έως 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα μείωσης του ασφαλίστρου μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺.

Σε μια εποχή όπου η εξατομίκευση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η δυνατότητα επιλογής στην ασφάλιση υγείας μετατρέπεται σε ουσιαστικό πλεονέκτημα. Γιατί η αίσθηση ασφάλειας δεν προκύπτει μόνο από την ύπαρξη κάλυψης, αλλά και από τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις για την υγεία παραμένουν στα χέρια του ίδιου του ασφαλισμένου.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.