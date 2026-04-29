Σχεδιασμένη για παίκτες που χτίζουν το παιχνίδι τους με ακρίβεια και ρυθμό από τη baseline, η Blade αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές όσων θέλουν να αισθάνονται πραγματική σύνδεση με την μπάλα σε κάθε χτύπημα. Είναι η ρακέτα που μετατρέπει το control σε στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα στο γήπεδο.

Η νέα Wilson Blade V10 έρχεται να εξελίξει αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας ακόμα καλύτερη σταθερότητα, πιο καθαρή αίσθηση στο χτύπημα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα δυναμικά rallies. Είναι μια ρακέτα που υποστηρίζει το σύγχρονο επιθετικό παιχνίδι, δίνοντας στον παίκτη τη δυνατότητα να επιβάλλει ρυθμό και κατεύθυνση σε κάθε πόντο.

Με την τεχνολογία FORTYFIVE°, που αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα του frame, και τη δομή Direct Connect στη λαβή για πιο άμεση αίσθηση επαφής με την μπάλα, η Blade V10 προσφέρει εξαιρετικό συνδυασμό ακρίβειας και αντίδρασης σε κάθε χτύπημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σειρά Blade αποτελεί επιλογή κορυφαίων παικτών του παγκόσμιου Τour, όπως η Aryna Sabalenka, που βασίζουν το παιχνίδι τους στη δύναμη, τον έλεγχο και την επιθετικότητα. Η Blade έχει συνδεθεί με ένα σύγχρονο, δυναμικό στυλ παιχνιδιού που απαιτεί σταθερότητα και απόλυτη εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό.

Παράλληλα, η εμπειρία Blade ολοκληρώνεται με τη σειρά Wilson Blade bags, σχεδιασμένες στο ίδιο δυναμικό design της ρακέτας, προσφέροντας πρακτικότητα, προστασία εξοπλισμού και ενιαία performance αισθητική μέσα και έξω από το court.

Είτε αγωνίζεσαι ανταγωνιστικά είτε θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο στο παιχνίδι σου, αυτή είναι η ρακέτα που σου επιτρέπει να παίξεις με σιγουριά σε κάθε σημείο.

Ανακάλυψε τη νέα Wilson Blade V10 και νιώσε τη διαφορά στο control από το πρώτο κιόλας χτύπημα.

Η Wilson ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις.