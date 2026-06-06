Καθώς η Sagrada Familia της Βαρκελώνης έφτασε στην ολοκλήρωσή της μετά από 144 χρόνια, η Lego ετοίμασε μία μικρογραφία της εμβληματικής εκκλησίας.

Οι «κατασκευαστές» θα κληθούν να συναρμολογήσουν 12.060 κομμάτια, δημιουργώντας ένα μοντέλο ύψους 62 εκατοστών (στην πραγματικότητα η Sagrada Familia έχει ύψος 172,5 μέτρα).

Το νέο μοντέλο της Lego αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου του 2026 και θα κοστίζει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 749,99 ευρώ.

«Στόχος μας ήταν να τιμήσουμε το όραμα του Γκαουντί με τον μέγιστο σεβασμό, αποτυπώνοντας τον ρυθμό της κατασκευής της βασιλικής, την εξαιρετική πολυπλοκότητα και τη φιλοδοξία της, και να μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια καθηλωτική εμπειρία δόμησης», δήλωσε ο Design Master της Lego, Ροκ Ζγκάλιν Κόμπε, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία.

Για δεκαετίες, η Σαγράδα Φαμίλια θεωρούνταν αδύνατο να χτιστεί, λόγω των αρχιτεκτονικών της ιδιαιτεροτήτων αλλά και της απώλειας των σχεδίων και των μοντέλων του Γκαουντί κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου (1936-1939). Έτσι, γενιές επισκεπτών είχαν συνηθίσει να βλέπουν συστάδες γερανών να περιβάλλουν το μνημείο καθώς οι εργασίες συνεχίζονταν.

Αν και απομένουν ακόμη ορισμένες εργασίες, θεωρήθηκε συμβολικά ολοκληρωμένη στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, με την αποπεράτωση του Πύργου του Ιησού Χριστού. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είναι προγραμματισμένο να εγκαινιάσει τον πύργο την προσεχή Τετάρτη, ακριβώς 100 χρόνια μετά τον θάνατο του Γκαουντί.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με τη Sagrada Familia, η Lego εμπλουτίζει τη συλλογή της με μικροσκοπικά τοπόσημα από όλο τον κόσμο, από τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης μέχρι τον Πύργο του Άιφελ και τη Φοντάνα ντι Τρέβι της Ρώμης.