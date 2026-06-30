Με τη λάμψη του σαμιακού πολιτισμού, το Φεστιβάλ «Ηραία – Πυθαγόρεια» συμπληρώνει φέτος 20 συναπτά έτη ισχυρής παρουσίας, φωτίζοντας την ιστορική μνήμη, την πνευματική κληρονομιά και την παγκόσμια εμβέλεια του νησιού της Σάμου Σάμου. Στο πλαίσιο των φετινών, επετειακών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει με πάθος και συνέπεια ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, η καρδιά του νησιού χτυπά στους ρυθμούς της ευεξίας, της σωματικής και πνευματικής αρμονίας, υπό την καθοδήγηση του μεγάλου φιλοσόφου Πυθαγόρα. Επίκεντρο η εσπερίδα «Ημέρα Πυθαγόρειας Διατροφής» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου.

Στην ξεχωριστή αυτή εσπερίδα, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Dr. Παναγιώτης Βαραγιάννης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, ο οποίος θα αναπτύξει επιστημονικά τα ανεκτίμητα οφέλη της Πυθαγόρειας διατροφικής προτροπής, στη σύγχρονη καθημερινότητα. Για τη φιλοσοφική, πολιτιστική και γαστρονομική διάσταση αυτής της γαστρονομικής παρακαταθήκης θα καταθέσουν τις δικές τους προσεγγίσεις η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαργαρίτα Ικαρίου, ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μαργιωρής, καθώς και ο βραβευμένος από τον διεθνή οργανισμό Greek Taste Beyond Borders, chef Ευάγγελος Μπιλιμπάς, για την πολυετή προσφορά του στην ανάδειξη της Πυθαγόρειας γαστρονομίας.

Θέλοντας να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με το κοινό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προωθεί τις διατροφικές αρχές και προτάσεις του Πυθαγόρα για τα οφέλη που προκύπτουν σήμερα για τον ανθρώπινο οργανισμό, παρουσιάζοντας το «Τραπέζι της Πυθαγόρειας Διατροφής» σε διάφορα κομβικά σημεία του νησιού. Η αρχή γίνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πυθαγόρειο, δίπλα στο Άγαλμα του Πυθαγόρα, κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης με τη «Μουσική Παρέα».

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η δράση μεταφέρεται στο εμβληματικό Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αλλά και στην είσοδο της κεντρικής εκδήλωσης για την Πυθαγόρεια Διατροφή, στο Δημαρχείο Σάμου (ώρα 19:00).

Η Πυθαγόρεια Διατροφή δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό κειμήλιο, αλλά ένα διαχρονικό, παγκόσμιο πρότυπο ευζωίας και βιωσιμότητας. Στηριζόμενη στην εποχικότητα και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση, η «φιλοσοφία της διατροφής» από το μέγα φιλόσοφοΠυθαγόρα προηγήθηκε κατά αιώνες των σύγχρονων τάσεων φυτοφαγίας και υγιεινής διατροφής. Διεθνώς, αναγνωρίζεται πλέον ως μια ολιστική στάση ζωής που θωρακίζει την υγεία, σέβεται το περιβάλλον και προάγει την πνευματική διαύγεια.

Σας περιμένουμε όλους να γευτούμε την ιστορία της Σάμου, να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να περπατήσουμε μαζί, στα μονοπάτια της πυθαγόρειας αρμονίας.