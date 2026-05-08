Την καρδιά της σαμιακής οινοπαραγωγής και τον μοναδικό αμπελώνα του νησιού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δέκα εξέχουσες προσωπικότητες από τον κλάδο του οίνου των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψης (7-8 Μαΐου 2026). Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό τη διοργάνωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), στο πλαίσιο του προωθητικού προγράμματος “Wines of Greece”.

Η ομάδα των προσκεκλημένων, αποτελούμενη από διακεκριμένους Sommelier από κορυφαία εστιατόρια (όπως το Atelier στο Σικάγο και το Bestia στο Λος Άντζελες), δημοσιογράφους οίνου (The Punch), ιδιοκτήτες wine retail και εκπροσώπους agencies, συνοδευόταν από τον έμπειρο Dip WSET κ. Γρηγόρη Μιχαήλο.

Ορεινοί Αμπελώνες και Βιολογική Καλλιέργεια

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη σε επιλεγμένο ορεινό βιοδυναμικό αμπελώνα, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον αμπελοκαλλιεργητή και να κατανοήσουν τη μοναδικότητα του “terroir” της Σάμου. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με τη οινογευστική δοκιμή κρασιών μέσα στον αμπελώνα, συνοδεία παραδοσιακών χειροποίητων εδεσμάτων, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του τόπου με τη χειρωνακτική καλλιέργεια και την αγροδιατροφή.

Πολιτισμός και Γαστρονομία

Οι Αμερικανοί wine experts ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Οίνου του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), όπου ήρθαν σε επαφή με την ιστορική διαδρομή του σαμιώτικου κρασιού. Στη συνέχεια, ακολούθησε στοχευμένη γευστική δοκιμή και δείπνο στο Πυθαγόρειο, όπου τα διεθνώς βραβευμένα κρασιά του Συνεταιρισμού συνδυάστηκαν με την τοπική γαστρονομία σε ένα μενού ειδικά σχεδιασμένο για να αναδείξει τις δυνατότητες των σαμιακών οίνων ελάχιστης οινολογικής παρέμβασης με το σύγχρονο Fine Dining.

Εκ μέρους της ΕΔΟΑΟ η κα Κλαίρη Ευκαρπίδου, σημείωσε: «Είναι μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε έναν από τους ομορφότερους αμπελώνες της Ελλάδας σε ανθρώπους που διαμορφώνουν την οινική κουλτούρα στις ΗΠΑ. Η αυθεντικότητα της Σάμου και η ποιότητα των κρασιών της έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους καλεσμένους μας».

Διεθνής αναγνωρισιμότητα

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Αμπέλοου και Οίνου για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ελληνικού αμπελώνα στη σημαντική αγορά της Αμερικής, προβάλλοντας τη Σάμο ως έναν κορυφαίο οινικό προορισμό παγκοσμίου βεληνεκούς.