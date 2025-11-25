Η UGG γιόρτασε τη νέα ανδρική συλλογή για τη σεζόν FW 25’ με ένα ατμοσφαιρικό event στον πολυχώρο THE HUB, όπου φίλοι του brand, καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, δημιουργοί και εκπρόσωποι των media είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σχέδια μέσα σε ένα σκηνικό ειδικά διαμορφωμένο για τη βραδιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας “Iconic Feeling”, με κεντρικό πρόσωπο τον rapper Central Cee, που φέρνει στη συλλογή τη σύγχρονη, street αισθητική της εποχής.

Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί πλήρως σε ένα cozy UGG περιβάλλον. Τους καλεσμένους υποδεχόταν στον χώρο ένα εντυπωσιακό γιγάντιο UGG Shoe Box, στο οποίο μπορούσαν να φωτογραφηθούν, ενώ ένα φωτεινό installation σε γαλάζιες και κίτρινες αποχρώσεις – τα βασικά χρώματα της καμπάνιας – δημιουργούσε το ιδανικό σημείο για content. Το DJ booth και η γωνιά του customization ήταν επενδυμένα με γούνα, στοιχείο που παραπέμπει άμεσα στην iconic υφή και τα υλικά της UGG.

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν η παρουσία του Same 84, του street artist που είναι γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας murals του. Για το event δημιούργησε ένα ειδικά σχεδιασμένο mural με το UGG Weather Hybrid Boot και στη συνέχεια ετοίμαζε live μοναδικά t-shirts με spray για τους καλεσμένους. Κάθε μπλουζάκι είχε μια παραλλαγή του παπουτσιού, ενώ ο καθένας μπορούσε να ζητήσει το όνομά του ή μια μικρή φράση, κάνοντας το κομμάτι εντελώς προσωπικό.

Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Jiles. Tο set του, με house, disco και πιο ηλεκτρονικές επιλογές, έδωσε στον χώρο την ενέργεια που ταίριαζε στην ατμόσφαιρα της συλλογής και κράτησε το κοινό σε mood party όλο το βράδυ.

Στο event πρωταγωνίστησαν τα νέα ανδρικά σχέδια της UGG για τη σεζόν FW 25, όπως τα Classic Ultra Mini Weather Hybrid Boot, Classic Ultra Mini Boot και Tasman, που συνδυάζουν άνεση, σύγχρονο στυλ και την ανανεωμένη αισθητική της συλλογής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, η αγαπημένη Stoli Vodka επιμελήθηκε το cocktail experience του event με τρία signature cocktails που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την περίσταση. Οι καλεσμένοι δοκίμασαν το Stoli Caramel Sun Collada, έναν ανατρεπτικό συνδυασμό με salted caramel, το Stoli Vanilla Fresh Step για πιο δροσερές, αρωματικές νότες, καθώς και το Stoli Iconic Tonic, την κλασική και πάντα απολαυστική επιλογή για όσους προτιμούν ένα καθαρό, ισορροπημένο ποτό. Τα τρία cocktails συμπλήρωσαν ιδανικά την ατμόσφαιρα της βραδιάς και έγιναν σημείο αναφοράς για όλους τους καλεσμένους.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους μουσικοί, ηθοποιοί, creators, fashion insiders και άνθρωποι της τέχνης, όπως οι:

Στέλιος Κουδουνάρης, FY, Νίκος Πολυδερόπουλος, Φίλιππος Ιωάννου (Fipster), Νικόλας Παπαδάκης (Gingerbread_bae), James Αλικάκος, Αλέξης Μαρκάζος, Ορφέας Γενκιανίδης, Αντώνης Καλαγάτσης, Χρήστος Καρακατσάνης, Γιώργος Ντάβος, Μάνος Καμακάρης, Emmanuel Elozieuwa, ΗρακλήςTzouzinov, Παύλος Γαλακτερός, Γιώργος Κάββαλος, Γιώργος Κρικοριάν, Khaybe, Αθηνά Κλήμη, Αστερόπη Χαϊνά, Υπαπαντή Βασιλά, Όλγα Ντάλλα, Άννα-Μαρία Βέλλη, Αλεξία Κούβελα, Νικολίνα Νικολούζου, Αλεξία Κεφαλά, Mortasia, Mikay, Δανάη Δέδε και πολλοί ακόμη.

Η νέα συλλογή της UGG, είναι διαθέσιμη στο UGG Store, Αναγνωστοπούλου 4, στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις