Η UGG έχει συνδεθεί όσο λίγα brands με την έννοια της απόλυτης άνεσης. Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το global lifestyle brand επανασυστήνει την iconic αισθητική του μέσα από τη Golden Collection — μια σειρά από σανδάλια και clogs που μεταφέρουν το χαρακτηριστικό UGG feeling στις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου.

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας βρίσκονται δύο δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης fashion και pop κουλτούρας: το μοντέλο & designer Elsa Hosk και η μουσικός & ηθοποιός Rina Sawayama. Μέσα από την καμπάνια, οι δύο πρωταγωνίστριες αναδεικνύουν τη φυσική εξέλιξη του εμβληματικού Classic Boot, το οποίο μεταμορφώνεται σε μια νέα σειρά καλοκαιρινών σχεδίων, διατηρώντας το signature comfort που έκανε το brand παγκοσμίως γνωστό.

