Ζούμε σε μια εποχή που όλοι θέλουμε εύκολες λύσεις και λιγότερο άγχος. Από τις δουλειές στο σπίτι μέχρι τις αγορές μας, η ευελιξία δεν είναι πια πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Και αυτή η δυνατότητα συχνά, προσδίδει ασφάλεια και ηρεμία στην καθημερινότητά μας.

Αυτό ακριβώς έρχεται να διασφαλίσει το Plan K της Κωτσόβολος. Μια σειρά από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, που δεν σου λένε «έτσι πρέπει να πληρώσεις», αλλά σε αφήνουν να διαλέξεις τον τρόπο, που ταιριάζει καλύτερα στη δική σου πραγματικότητα.

Όταν το απρόοπτο σε βρίσκει με Plan K

Ας φανταστούμε το εξής: ξεκινά η νέα σχολική χρονιά των παιδιών. Την πρώτη κιόλας μέρα όμως, η κουζίνα δεν «συνεργάζεται», χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Ένα τέτοιο έξοδο, τώρα που η κόρη σου φτιάχνει παράλληλα, το φοιτητικό της νοικοκυριό, θα μπορούσε να σε ταράξει. Πλέον όμως δεν σε βγάζει καν έξω από τον προϋπολογισμό σου.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το «Plan K Άτοκο Πλάνο Δόσεων». Το πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις άμεσα τη νέα σου κουζίνα, μαζί με τις συσκευές για το σπίτι της νεαρής σου φοιτήτριας και να «μεταφέρεις» την πληρωμή τους άτοκα μέχρι και σε 24 δόσεις, επιλέγοντας από κωδικούς προϊόντων, που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Το Plan K όμως δεν σταματά εκεί. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να καλύψει διαφορετικά σενάρια της ζωής μας, μικρά και μεγάλα. Mε εναλλακτικές λύσεις, για όλες τις ανάγκες. Για παράδειγμα το Plan K Green ταιριάζει σε όσους θέλουν να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους σε πιο αποδοτικά, «πράσινα» μοντέλα, που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος στο λογαριασμό. Το Plan K Next απευθύνεται στους λάτρεις της τεχνολογίας, που θέλουν πρώτοι στην κατοχή τους το νέο iphone 17.

Αντίστοιχα το Plan K Δόσεων δεν έχει ανάγκη πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το Plan K Split προσφέρει ευελιξία, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις με συνδυασμό μετρητών, κάρτας και Plan K ενώ το Plan K Snooze είναι φτιαγμένο για όσους θέλουν να αγοράσουν τώρα και να πληρώσουν αργότερα, με την πρώτη δόση έως και 6 μήνες μετά την αγορά του προϊόντος.

H νέα φιλοσοφία στις αγορές

Σε μία εποχή που σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες του καθενός μας, ο τρόπος που κάνουμε αγορές δεν μπορεί να παραμένει ίδιος για όλους. Η Κωτσόβολος κατανοώντας αυτή την πραγματικότητα, φέρνει την «επόμενη ημέρα στο Retail και τις αγορές» με το Plan K, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Εξάλλου, η «Κωτσόβολος» στη δεκαετία του ’90 έκανε την τεχνολογία προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Σήμερα, με το Plan K, ξαναγράφει την ιστορία στο Retail .

Ευέλικτη εργαλειοθήκη χρηματοδότησης

Με το Plan K μπορείς να προσαρμόσεις την πληρωμή σου στις προσωπικές σου ανάγκες: να πληρώσεις σε δόσεις, να ορίσεις τον χρόνο για αποπληρωμή, να συνδυάσεις μετρητά και κάρτα ή να χρηματοδοτήσεις μια ενεργειακή αναβάθμιση.

Έτσι, η Κωτσόβολος γίνεται ο σύμμαχος των καταναλωτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν ό,τι θέλουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Με ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα χρηματοδοτικών εργαλείων, το Plan K, που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας, μια καλύτερη ζωή δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα ή ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις τον τρόπο να τα αντιμετωπίζεις, με λιγότερο άγχος και περισσότερη ελευθερία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει το Plan K: την αίσθηση ότι ελέγχεις τις αγορές σου, αντί να σε ελέγχουν εκείνες. Και έτσι εξασφαλίζεις ασφάλεια και ηρεμία.