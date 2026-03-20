Το νέο κύμα ελέγχων με διασταύρωση στοιχείων φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να απασχολεί όλους μας: τα οχήματα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι των αρμόδιων αρχών έχουν ήδη εντοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων, με τους ιδιοκτήτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για σημαντικά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων διασταυρώσεων, περισσότεροι από 297.000 ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να μην έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν ξεπερνά τα 109 εκατομμύρια ευρώ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων που διασταυρώνουν τα στοιχεία των οχημάτων με τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού οχήματος χωρίς την προβλεπόμενη κάλυψη επιβάλλονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση πινακίδων ή άδειας κυκλοφορίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράβαση μπορεί να επιφέρει ακόμη σοβαρότερες συνέπειες, ιδιαίτερα όταν γίνεται κατ΄ επανάληψη.

Οι εντατικοί αυτοί έλεγχοι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της νομιμότητας και της ασφάλειας στους δρόμους, έτσι ώστε ακόμα και στη δύσκολη στιγμή ενός ατυχήματος να είναι σίγουρο πως θα υπάρχει κάλυψη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

