Στη νέα εποχή Telekom μπαίνουν και τα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ ακολουθώντας τη μετάβαση της εμπορικής μάρκας COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Με νέα εικόνα και ανανεωμένη αισθητική, τα 111 καταστήματα Telekom, σε όλη την Ελλάδα, αποπνέουν τη δύναμη, την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου, προσφέροντας στους επισκέπτες τους ακόμα μεγαλύτερη αξία μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, με πλήρη συμβουλευτική και τεχνολογική υποστήριξη.

Με νέα σήμανση, και εξωτερικά και εσωτερικά, τα καταστήματα αποκτούν την χαρακτηριστική πλέον magenta όψη. Τα καταστήματα Telekom υποδέχονται τον πελάτη σε οικείους χώρους, σχεδιασμένους με μοντέρνα αρχιτεκτονική και καινοτόμα υλικά. Διαθέτουν θεματικές ζώνες (σε κινητή, σταθερή, internet, οπτικές ίνες, τηλεόραση, smart home κ.ά.) που διευκολύνουν την περιήγηση του πελάτη στον χώρο, με πολλά live demos και ψηφιακές οθόνες που τα κάνουν πιο διαδραστικά. Μέσα από μια πιο ξεκάθαρη επικοινωνία προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να κατανοεί ευκολότερα τις προτάσεις και τις προσφορές της εταιρείας. Παράλληλα, στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας όπως Fiber / 5G, Gaming, MagentaTV,SmartHome και Business, ο επισκέπτης ζει πραγματικά τη νέα μάρκα: μπορεί να γνωρίσει από κοντά προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας, να δοκιμάσει υπηρεσίες και να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα.

Σε όλα τα καταστήματα Telekom, οι επισκέπτες θα βρουν εξειδικευμένους και έμπειρους πωλητές, που τους παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση με εξατομικευμένες λύσεις για θέματα τηλεπικοινωνιών, αλλά και για θέματα συνδεσιμότητας προϊόντων & υπηρεσιών. Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους έναν Business Expert, ο οποίος θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν λύσεις επικοινωνίας, υπηρεσίες & προγράμματα ειδικά για την επιχείρησή τους, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Στα καταστήματα Telekom εφαρμόζονται πρακτικές που σχετίζονται με την αποδοτικότερη χρήση πόρων, όπως η χρήση LED φωτισμού που συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα δάπεδα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα, τα καταστήματα υποστηρίζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας μέσω της διάθεσης Refurbished Smartphones, του προγράμματος ανταλλαγής συσκευών “Trade In” και ειδικών κάδων για τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση.

«Συνδέουμε τον κόσμο σου»: η υπόσχεση της Telekom

Με το tagline «Συνδέουμε τον κόσμο σου» η Telekom υπόσχεται να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή, αλλά και τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον. Η υπογραφή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brandpromise της Telekom «Connecting your world».

Το Telekom brand

Η Telekom αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, το κορυφαίο brand στην Ευρώπη και το No11 brand στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, σύμφωνα με τη μελέτη “Brand Finance Global 500”. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα που περιλαμβάνεται στο top 20 της κατάταξης, δίπλα σε εταιρείες όπως οι Apple, Microsoft, Google και Amazon. Η αξία του brand ανέρχεται σήμερα στα 96,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στα 31 χρόνια ιστορίας της εταιρείας.

Πέρα από τους αριθμούς, η δύναμη του brand Telekom εδράζεται στη φιλοσοφία του Digital Optimism: την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και ότι, σε έναν κόσμο όπου άνθρωποι, επιχειρήσεις και κοινωνίες είναι περισσότερο αλληλένδετοι από ποτέ, η ψηφιακή τεχνολογία και η συνδεσιμότητα αποτελούν τον καταλύτη για πρόοδο, συνεργασία και ευημερία.