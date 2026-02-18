Στη Σάμο, το γεωφυσικό ανάγλυφο παίζει τα δικά του παιχνίδια: Οι «Ψηλές Κορφές» των βουνών της με τους ορεινούς αμπελώνες και τις πεζούλες ξερολιθιάς, μοιάζουν να βουτούν απευθείας στο γαλάζιο του Αιγαίου. Αυτή ακριβώς η μοναδική συνάντηση του βουνού με τη θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο του εμβληματικού λευκού ξηρού μοσχάτου κρασιού «Ψηλές Κορφές»του Συνεταιρισμού Σάμου.

Οι «Ψηλές Κορφές», ένα ξεχωριστό κρασί από 100% μικρόρωγο Μοσχάτο, είναι το γαστρονομικό «κλειδί» για το σαρακοστιανό τραπέζι. Προέρχεται από τους εκλεκτότερους ορεινούς αμπελώνες του νησιού σε υψόμετρο που αγγίζει τα 1.000 μέτρα, εκεί όπου τα αρώματα της φύσης με την ευλογία του ήλιου, δίνουν στο μοσχάτο σταφύλι μια σπάνια φινέτσα!

Η οινογευστική ταυτότητα: Οι «Ψηλές Κορφές» ξεχωρίζουν για το λαμπερό, ανοιχτόχρωμο κίτρινο χρώμα τους. Τα αρώματά τους είναι μια γιορτή της άνοιξης: ροδοπέταλα, βερίκοκο και φρέσκο λεμόνι κατακλύζουν τη μύτη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια γεύση ντελικάτη και κομψή. Η διακριτική γλυκύτητα του Μοσχάτου ισορροπεί υποδειγματικά με τη ζωντανή οξύτητα, με επίγευση που διαρκεί.

Συνοδεύει ιδανικά:

Όστρακα και θαλασσινά: Η ορυκτότητα και η φρεσκάδα του αναδεικνύουν την έντονη γεύση των θαλασσινών μεζέδων.

Λευκά πιάτα: Ταιριάζει άψογα με τις καθαρές γεύσεις των γαστρονομικών δημιουργιών.

Ως Απεριτίφ: Ανοίγει την όρεξη και τη διάθεση της παρέας πριν καν στρωθεί το τραπέζι.

Φέτος, γεμίστε τα ποτήρια σας με το λευκό χρυσάφι του Συνεταιρισμού και τσουγκρίστε με τη γοητεία της απλότητας ενός καλού κρασιού και μιας καλής παρέας.

Καλή Σαρακοστή!