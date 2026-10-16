Είναι φορές που το σύμπαν μοιάζει να μην…. συνωμοτεί και τόσο για να στηρίξει τα «θέλω» σου. Όπως εκείνο το πρωινό της Δευτέρας, που η Άννα ήθελε να ρίξει μία τελευταία ματιά από το laptop στην παρουσίασή της για το συνέδριο. Είχε μόλις συνδέσει την εξωτερική μονάδα, όταν η οθόνη ξαφνικά σκοτείνιασε. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο και εκείνη χαμογελούσε ατάραχη. Σκέφτηκε αμέσως την συνδρομή της στο my K premium και τις παροχές που εξασφάλισε για τέτοιες περιπτώσεις.

Θυμήθηκε το εύστοχο σλόγκαν από το παιχνίδι με την δαγκάνα. Αυτό που όλοι παίζαμε στο λούνα παρκ, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες να πιάσουμε το πολυπόθητο αρκουδάκι ήταν ελάχιστες. Και όσο μας ξέφευγε, τόσο εμείς επιστρέφαμε με την ελπίδα να πετύχει η δαγκάνα το δώρο μας. Μέχρι που εμφανίζονται οι άνθρωποι του Κωτσόβολου. Ταρακουνούν το μηχάνημα και βοηθούν, λέγοντας «εδώ είμαστε».

Αυτό δηλαδή, που της είπαν, μόλις εξήγησε το πρόβλημα με το laptop της. Επειδή με το πρόγραμμα προνομίων my K premium είχε εξασφαλίσει κάλυψη για τις συσκευές της με το πακέτο φροντίδας Care & Cover. Όμως το my K του Κωτσόβολου, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Προσφέρει πρόσβαση σε μία ευρύτερη γκάμα από δυνατότητες που κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή και εύκολη.

Πρόγραμμα my K standard με προνόμια και αποκλειστικές προσφορές

Το my K διαθέτει δύο επίπεδα, ώστε ο καθένας να μπορεί να αξιοποιήσει τα προνόμια που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του. Το my K standard παρέχεται δωρεάν σε όλα τα μέλη και προσφέρει αποκλειστικές προσφορές σε εκατοντάδες προϊόντα τεχνολογίας και οικιακού εξοπλισμού ενώ με το early Access μπορείς να μαθαίνεις πρώτος για τις καλύτερες ευκαιρίες στα αγαπημένα σου προϊόντα.

Πρόγραμμα my K premium για περισσότερες επιλογές και λιγότερες έγνοιες

Για όσους επιθυμούν ακόμη περισσότερα, το my K premium, με ετήσια συνδρομή, διευρύνει τις επιλογές και προσθέτει υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή εξυπηρέτηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα προνόμια γίνονται μέρος μιας συνολικότερης εμπειρίας, όπου η εξοικονόμηση, η ευκολία και η υποστήριξη έχουν τη δική τους θέση.

Το my K premium προσφέρει επίσης δωρεάν ετήσια συνδρομή efood pro, με απεριόριστο δωρεάν delivery για σένα που δε χορταίνεις να απολαμβάνεις προνόμια και… καλές παραγγελίες! Επιπλέον, με κουπόνια αγορών Κωτσόβολος συνολικής αξίας 30ευρώ, βγαίνεις ακόμα πιο κερδισμένος στις αγορές σου και με δωρεάν μεταφορικά στην πρώτη παραγγελία, έχεις την συσκευή σου -μικρή η μεγάλη- στον χώρο σου ή στο Skroutz Point που σε εξυπηρετεί. Και αν ο χρόνος σου είναι περιορισμένος ή χρειάζεται να παραλάβεις άμεσα το προϊόν που αγόρασες, με το my K premium μπορείς να παραλάβεις την παραγγελία σου σε 60 λεπτά ή με ραντεβού την ημέρα και ώρα που σε ενδιαφέρει, σε προνομιακή τιμή.

Στις δυνατότητες περιλαμβάνεται ακόμη Τεχνική Υποστήριξη Total Support Insurance, για να έχεις κάλυψη για την συσκευή σου και μετά την αγορά. Για απόλυτα ολοκληρωμένη φροντίδα, το πρόγραμμα διαθέτει και το Care & Cover, ένα πακέτο για επισκευή ή και συντήρηση, που περιλαμβάνει από οικιακές συσκευές μέχρι smartphone, laptop και tablet! Επιπλέον, αν χρειαστείς βοήθεια υπάρχει πρόσβαση σε αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης για τα μέλη του premium προγράμματος.

Όλα τα προνόμια του προγράμματος μπορείτε να τα βρείτε εδώ: : My K Κωτσόβολος | Προνόμια, ειδικές τιμές & δωρεάν μεταφορικά

Επειδή η σχέση με ένα brand δεν τελειώνει στην αγορά

Η αγορά μιας συσκευής είναι σαν την… αρχή μίας σχέσης. Ξεκινά με την απόκτηση και συνεχίζει με την παράδοση, την εγκατάσταση, την ανάγκη για τεχνική υποστήριξη και, κάποια στιγμή, την επόμενη αγορά. Είναι όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα βήματα που συνθέτουν την πραγματική εμπειρία ενός καταναλωτή. Αυτή την συνέχεια επιχειρεί να αναδείξει η Κωτσόβολος μέσα από το my K. Η φιλοσοφία του προγράμματος δεν περιορίζεται στην παροχή προσφορών, αλλά επεκτείνεται σε μια σχέση που συνεχίζεται πέρα από τη στιγμή της αγοράς, με υπηρεσίες και προνόμια που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Άλλωστε, το να αισθάνεσαι ότι έχεις έναν σύμμαχο στις επιλογές σου δεν αφορά μόνο την τιμή ενός προϊόντος. Αφορά και τη δυνατότητα να βρεις αυτό που χρειάζεσαι, να εξυπηρετηθείς με μεγαλύτερη ευκολία και να γνωρίζεις πού μπορείς να απευθυνθείς όταν χρειαστείς βοήθεια.

Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα πίσω από το my K: άνθρωποι και λύσεις που βρίσκονται δίπλα σου, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες και προνόμια, όταν τους χρειάζεσαι.

Μάθετε περισσότερα για τα επίπεδα συμμετοχής και τα προνόμια του my K στο kotsovolos.gr/pages/myk.