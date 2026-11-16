Η LABORA – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Καριέρας διοργανώνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το LABORA Career Experience, μια μεγάλη βιωματική εκδήλωση αφιερωμένη στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις σπουδές και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με δωρεάν συμμετοχή για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 19:00, στο Makedonia Palace Hotel, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης, έμπνευσης και ουσιαστικής καθοδήγησης για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων.

Μέσα από 14 θεματικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, ομιλίες και συζητήσεις με ειδικούς, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκπροσώπους πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών οργανισμών από την Ελλάδα και την Κύπρο, να θέσουν τα ερωτήματά τους και να ανακαλύψουν νέες προοπτικές για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η LABORA δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με στόχο να βοηθήσει κάθε νέο να σχεδιάσει το μέλλον του με γνώση και αυτοπεποίθηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες& Φόρμα δωρεάν εγγραφής: https://event.labora.gr/