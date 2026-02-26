Η Levi’s® συνεχίζει να κινεί την κουλτούρα προς τα εμπρός, ενώνοντας δυνάμεις με τη Jordan Brand και παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα της παγκόσμια καμπάνια “BehindEveryOriginal”. Δύο διαφορετικές αφηγήσεις με κοινό πυρήνα: την αυθεντικότητα.

Levi’s® x Jordan: Δύο icons, ένα κοινό DNA

Η Levi’s® και η Jordan Brand, δύο icons κομμένα από το ίδιο ύφασμα, συνεχίζουν τη δημιουργική τους συνεργασία με μια τολμηρή νέα συλλογή που γιορτάζει το κοινό τους DNA. Δύο brands που έχουν αγκαλιαστεί διαχρονικά από καλλιτέχνες, αθλητές, ακτιβιστές, μουσικούς, skaters, ονειροπόλους και απλούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Η νέα συλλογή Levi’s® x Jordan εξερευνά πώς η δεξιοτεχνία συναντά την αθλητική κουλτούρα, επανασχεδιάζοντας κλασικά κομμάτια με μια sport-inspired αισθητική. Ενωμένες από το ίδιο πάθος και τη δέσμευση να ξεπερνούν τα όρια, οι δύο μάρκες παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη συλλογή που γεφυρώνει τη denim κληρονομιά της Levi’s® με τη μπασκετική παρακαταθήκη και τη streetwear φιλοσοφία του Jordan Brand.

Η συλλογή Levi’s® x Jordan λανσάρεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του Levi.gr, στις 25 Φεβρουαρίου στις 21:00 για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Behind Every Original: Η ιστορία βρίσκεται… από πίσω

Παράλληλα, η Levi’s® παρουσιάζει τη νέα global καμπάνια “BehindEveryOriginal”, ένα πολιτισμικά φορτισμένο statement που τιμά εκείνους που χαράσσουν τον δικό τους δρόμο.

Με ένα ανατρεπτικό Super Bowlfilm, η καμπάνια βάζει στο επίκεντρο κάθε «backstory» και κάθε «backside». Το κεντρικό film, με τίτλο “Backstory” και σε σκηνοθεσία της Kim Gehrig, έκανε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια του Super Bowl, ανατρέποντας τις προσδοκίες και παρουσιάζοντας διεθνή icons αλλά και καθημερινούς Originals αποκλειστικά μέσα από τη «backside» οπτική.

Γιατί; Γιατί εκεί βρίσκεται το πιο αναγνωρίσιμο σημείο ενός Levi’s® jean. Το Arcuate stitching, η χαρακτηριστική σιλουέτα και το Red Tab™ αποτελούν διαχρονικά σύμβολα αυθεντικότητας.

Για περισσότερα από 150 χρόνια, τα Levi’s® jeans αποτελούν το uniform όσων τολμούν να εκφραστούν ελεύθερα και να διαμορφώσουν την εποχή τους.

Ανακαλύψτε όλη την συλλογή Levi’s® και την νέα καμπάνια “BehindEveryOriginal” στα official Levi’s® stores στη Γλυφάδα (Πλατεία Εσπερίδων 3), στη Νέα Ερυθραία (Χ. Τρικούπη 135), στο κέντρο της Αθήνας (Ευαγγελιστρίας 8), στην Πάφο (Kings Avenue Mall) και φυσικά στο e-shop, Levi.gr.



Η Levi’s ® διανέμεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Φάις σε Ελλάδα και Κύπρο.