Η φθινοπωρινή συλλογή της MANGO ανανεώνει τα καθημερινά essentials με καθαρές γραμμές, υφές που ξεχωρίζουν και επιλογές που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Από leather statement pieces και preppy πλεκτά μέχρι denim layers και άνετα παιδικά looks, η σεζόν βρίσκει τη δική της ισορροπία ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο.

Women: texture, structure and ease

Η γυναικεία συλλογή κινείται σε μια πιο δυναμική, urban κατεύθυνση. Το ριγέ πλεκτό polo με γιακά φέρνει μια preppy αναφορά που παραμένει απλή και ευκολοφόρετη, ιδανική με denim, tailored παντελόνι ή μια δερμάτινη βάση.

Το oversize δερμάτινο μπουφάν με όρθιο γιακά προσθέτει ένταση σε κάθε look. Με relaxed γραμμή και έντονη παρουσία, λειτουργεί ως το βασικό outerwear piece της σεζόν — ένα κομμάτι που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και τον πιο απλό συνδυασμό.

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