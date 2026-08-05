Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν διαχρονικά τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Από το συνοικιακό κατάστημα και το καφέ της γειτονιάς μέχρι τη μικρή βιοτεχνία και την οικογενειακή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, στηρίζουν την απασχόληση, την τοπική ανάπτυξη και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει γίνει πιο απαιτητικό από ποτέ. Οικονομικές αναταράξεις, γεωπολιτικές εξελίξεις και συνεχείς μεταβολές στην αγορά ενέργειας δημιουργούν ένα σκηνικό, όπου η αβεβαιότητα συχνά κοστίζει περισσότερο από το ίδιο το ενεργειακό κόστος.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι επιχειρηματίες δεν αναζητούν απλώς φθηνότερο ρεύμα. Αναζητούν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι τους περιμένει την επόμενη ημέρα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτυπώνεται και στα στοιχεία του SME Country Fact Sheet 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την έκθεση:

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 99,9% των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα,

των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, απασχολούν το 84,7% των εργαζομένων,

των εργαζομένων, παράγουν το 62,8% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας,

της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 79 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 58 κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μεγαλύτερη αγωνία δεν είναι το κόστος της ενέργειας, αλλά η αβεβαιότητα

Είναι εύκολο να θεωρήσει κάποιος ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για έναν επαγγελματία είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Protergia σε επιχειρήσεις λιανικής, εστίασης και υπηρεσιών, οι επαγγελματίες περιγράφουν την καθημερινότητά τους ως έναν διαρκή «μαραθώνιο», στον οποίο καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τη λειτουργία της επιχείρησης, τις πωλήσεις, τα οικονομικά, την εξυπηρέτηση πελατών και δεκάδες απρόβλεπτες προκλήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ενέργεια έχει πάψει να αποτελεί απλώς ένα ακόμη λειτουργικό έξοδο. Πλέον θεωρείται κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία και τον συνολικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι ότι οι επαγγελματίες δεν αναζητούν απαραίτητα τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτό που ζητούν περισσότερο είναι προβλεψιμότητα, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν με ασφάλεια τα οικονομικά της επιχείρησής τους.

Για τους περισσότερους, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι ένας υψηλότερος λογαριασμός, αλλά ένας απρόβλεπτος λογαριασμός που μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο τον μηνιαίο προγραμματισμό. Η δυνατότητα ελέγχου του κόστους, ένας ξεκάθαρος και κατανοητός λογαριασμός και η αίσθηση ασφάλειας αναδεικνύονται πλέον στις σημαντικότερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Protergia Picasso: Όταν η ενέργεια γίνεται προβλέψιμη

Ακριβώς σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το Protergia Picasso. Το νέο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης, από μικρά γραφεία μέχρι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση του ενεργειακού κόστους.

Η βασική καινοτομία του είναι ότι ο επαγγελματίας επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής του και γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το σταθερό ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για ολόκληρο τον χρόνο.

Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία, που μετατρέπει την ενέργεια σε έναν προβλέψιμο μηνιαίο προϋπολογισμό, επιτρέποντας στον επιχειρηματία να οργανώνει καλύτερα τα οικονομικά του, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Έτσι, μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το ενεργειακό του κόστος, να ενισχύει τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησής του και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του, αντί στη διαχείριση της αβεβαιότητας.

Η πραγματική αξία είναι ο έλεγχος και η σταθερότητα

Η σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση λειτουργεί καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο μεταβλητές. Μέσα σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η ενέργεια δεν χρειάζεται να αποτελεί ακόμη μία πηγή αβεβαιότητας.

Γιατί τελικά, αυτό που ζητά ο σύγχρονος επαγγελματίας δεν είναι μόνο χαμηλότερο κόστος. Είναι να έχει τον έλεγχο για να μπορεί να προγραμματίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξή του.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Protergia Picasso: μετατρέπει την ερώτηση «πόσο θα μου έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος;» σε μια απάντηση που είναι ήδη γνωστή από την πρώτη ημέρα.