Το Vodafone CU κάνει τη φοιτητική ζωή ακόμη πιο ξεχωριστή με τα ανανεωμέναπακέτα υπηρεσιών και προνομίων CU STUDENTS XCLUSIVE OFFERS. Ταπακέτα συνδυάζουν κινητή, internet, ψυχαγωγία και αποκλειστικές εκπτώσεις και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκεςκαι τον τρόπο ζωήςτων φοιτητών, για να ζουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ με τον δικό τους τρόπο.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο Students Xclusive Συμβόλαιο και στο Students Xclusive Καρτοκινητό χωρίς δεσμεύσεις που προσφέρουν έως και 100GBκαι απεριόριστα λεπτά ομιλίας,από 7€/μήνα, για να παραμένουν συνδεδεμένοι με όσα έχουν σημασία για αυτούς, όπου κι αν βρίσκονται. Για το φοιτητικό σπίτι, το Vodafone Full Fiber έρχεται να συμπληρώσει την εμπειρία συνδεσιμότητας, προσφέροντας ταχύτητες 1Gbps με 21,90€ τον μήνα, για 10 μήνες, με μηδενικά πάγια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που οι φοιτητές λείπουν από το φοιτητικό τους σπίτι.

Η ψυχαγωγία έχει τη δική της θέση στα CU STUDENTS XCLUSIVE OFFERS. Οι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone TV από 1 ευρώ τον μήνα. Τα ανανεωμένα πακέτα του Vodafone TV συγκεντρώνουν κορυφαίο περιεχόμενο από HBO Max, και δίνουν πρόσβαση στην streaming υπηρεσία Disney+ καθώς και σε έναν πλούσιο κατάλογο σειρών και ταινιών από τα μεγαλύτερα studios, όπως Universal, Warner Bros., Paramount, Tanweer, και Viaplay.

Όπως πάντα, μέσα από το CUAROUND, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές από αγαπημένα brands. Μεταξύ άλλων, αποκτούν 25€ δώρο στη Snappi με το άνοιγμα λογαριασμού, 12 μήνες δωρεάν SkroutzPlus, κουπόνια αξίας 60€ για αγορές στα καταστήματα JYSK, κουπόνι 6€ για τα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος και 5€ για το efood, έκπτωση 20% στα brandsKappa και PONY από την Admiral, 7€ δώρο στο FREENOW και κουπόνι 100€ για αγορά smartphone από τα καταστήματα Vodafone. Όλες οι προσφορές και ακόμη περισσότερα προνόμια είναι διαθέσιμα στο CUAROUND.

Περισσότερες πληροφορίες:Φοιτητικά Πακέτα CU: Έως 100GB & Απεριόριστη Ομιλία από 7€/μήνα | Vodafone CU