Η περίοδος της Black Friday είναι συνώνυμη με… καταιγισμό προσφορών, ειδικά στις μεγάλες οικιακές συσκευές. Πριν, όμως, βιαστείς να αγοράσεις το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο με τη μεγαλύτερη έκπτωση, είναι κρίσιμο να κατανοήσεις τι πραγματικά χρειάζεται το νοικοκυριό σου, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να αγνοήσεις τεχνολογίες που θα σου εξοικονομήσουν πολλαπλάσια χρήματα στον κύκλο ζωής της συσκευής.

Τι να προσέξεις πριν αγοράσεις πλυντήριο

Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής. Για ένα ζευγάρι, αρκούν 7 με 8 κιλά. Μια οικογένεια με δύο παιδιά καλό είναι να επιλέξει μια λύση χωρητικότητας τουλάχιστον 9 με 10 κιλών, εφόσον προτίθεται να βάζει τακτικά πλυντήριο και να μην αφήνει τα άπλυτα… βουνό. Τα μεγάλα νοικοκυριά, όσοι βάζουν σπανιότερα πλυντήριο ή όσοι πλένουν συχνά ογκώδη ρούχα, κουβέρτες και παπλώματα χρειάζονται τουλάχιστον 10 κιλά.

Ενεργειακή κλάση

Με τις νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ, στόχευσε σε συσκευές κλάσης Α έως C. Ένα πλυντήριο κλάσης Α μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα ετησίως στο λογαριασμό ρεύματος σε σύγκριση με ένα κλάσης D. Έτσι, το αρχικό επιπρόσθετο κόστος αντισταθμίζεται μέσα σε λίγα χρόνια.

Στροφές στυψίματος

Οι περισσότεροι καταναλωτές υπερεκτιμούν τη σημασία των στροφών, θεωρώντας πως ένα πλυντήριο ικανό για πολλές στροφές ανά λεπτό (RPM) είναι και καλύτερο. Οι 1.200-1.400 στροφές είναι παραπάνω από αρκετές για τα περισσότερα ρούχα. Στο τέλος, αν θέλεις να προστατεύσεις τα αγαπημένα σου ρούχα, θα καταλήξεις σε πλύσεις με χαμηλές στροφές, μη ζητάς από ένα απλό, «συμβατικό» πλυντήριο να σου βγάλει στεγνά ρούχα, για αυτό υπάρχουν τα στεγνωτήρια και τα 2-σε-1 combos!

Προγράμματα πλύσης

Κάθε οικογένεια χρησιμοποιεί διαφορετικά προγράμματα στην καθημερινότητά της. Αν σου χρειάζεται η γρήγορη πλύση 15-30 λεπτών, το eco mode για οικονομία ή ειδικά προγράμματα για μάλλινα ή ευαίσθητα υφάσματα, αναζήτησέ τα στο επόμενό σου πλυντήριο. Επίσης, υπάρχουν σύγχρονα μοντέλα που προσφέρουν λειτουργίες ατμού, οι οποίες φρεσκάρουν τα ρούχα, αφαιρούν ζάρες και εξουδετερώνουν αλλεργιογόνα και μικρόβια σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρήσιμη είναι και η δυνατότητα αυτόματης δοσομέτρησης (Auto-Dosing), με τη βοήθεια της οποίας το πλυντήριο ζυγίζει τα ρούχα και χρησιμοποιεί αυτόματα την ιδανική ποσότητα απορρυπαντικού, από μια θήκη την οποία γεμίζετε μια φορά για αρκετές πλύσεις. Η διαδικασία αυτή εξοικονομεί απορρυπαντικό και εξασφαλίζει τέλειο ξέβγαλμα χωρίς υπολείμματα. Οι «έξυπνες» λειτουργίες, όπως η συνδεσιμότητα Wi-Fi για εποπτεία από εφαρμογή στο κινητό, είναι ευπρόσδεκτες μεν, κοστοβόρες δε. Τέλος, υπάρχουν και μοντέλα που σου επιτρέπουν να προσθέσεις και εκείνο το τελευταίο ζευγάρι κάλτσες που πάντα το εντοπίζεις αφού έχει ξεκινήσει η πλύση!

Από πού φορτώνει;

Αν και τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, υπάρχουν περιπτώσεις που τα πλυντήρια άνω φόρτωσης εξυπηρετούν καλύτερα, ειδικά αν δεν θέλεις να σκύβεις για να προσθαφαιρέσεις τα ρούχα σου από τον κάδο. Είναι η ιδανική λύση για πολύ στενούς χώρους, καθώς το πλάτος τους είναι συνήθως μόλις 40 εκ. αντί για 60 εκ., που συνήθως είναι το πλάτος των περισσότερων πλυντηρίων εμπρόσθιας φόρτωσης.

Τι να προσέξεις πριν αγοράσεις στεγνωτήριο

Μέγιστη οικονομία με αντλία θερμότητας

Ένα αυτόνομο στεγνωτήριο με τεχνολογία αντλίας θερμότητας (heatpump) είναι ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει από πλευράς κατανάλωσης ρεύματος, ειδικά όταν μιλάμε για inverter μοτέρ. Η κατανάλωσή του είναι εντυπωσιακά χαμηλότερη (έως και 60% λιγότερη) σε σύγκριση με τη λειτουργία στεγνώματος μιας παλαιότερης 2-σε-1 συσκευής. Η απόσβεση των παραπάνω χρημάτων που θα επενδύσεις για ένα ακριβότερο στεγνωτήριο νέας γενιάς θα πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγα χρόνια, εφόσον το προορίζεις για συχνή χρήση. Αντιθέτως, τα οικονομικότερα στεγνωτήρια με τεχνολογία συμπύκνωσης υδρατμών (Condenser), πρακτικά λειτουργούν σαν… φουρνάκι με ηλεκτρική αντίσταση, οπότε «καίνε» περισσότερο ρεύμα. Εάν, ήδη, έχεις ένα τέτοιο στεγνωτήριο, μήπως η Black Friday αποτελεί μια καλή ευκαιρία να το αντικαταστήσεις;

Καλύτερη φροντίδα ρούχων

Τα αυτόνομα στεγνωτήρια, ειδικά αυτά που λειτουργούν με αντλία θερμότητας, στεγνώνουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, προστατεύοντας καλύτερα τα υφάσματα από τη φθορά και το «μάζεμα». Επίσης, μάθε αν το επόμενό σου στεγνωτήριο διαθέτει τα ειδικά προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες σου, όπως π.χ. πρόγραμμα για πουκάμισα & εύκολο σιδέρωμα που μειώνει το τσαλάκωμα, πρόγραμμα για ευαίσθητα και μάλλινα, που στεγνώνει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία ή αντίθετα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί υψηλότερες θερμοκρασίες, για να αποστειρώσει τα ρούχα (π.χ. για μωρουδιακά ή κλινοσκεπάσματα).

Αναζήτησε «έξυπνο» στέγνωμα

Ένα στεγνωτήριο που λειτουργεί μόνο με χρονοδιακόπτη δεν είναι ιδιαιτέρως πρακτικό. Προτίμησε μοντέλα με αισθητήρες υγρασίας, που αντιλαμβάνονται πότε τα ρούχα είναι στεγνά και σταματούν αυτόματα το πρόγραμμα. Έτσι εξοικονομείς ενέργεια και δεν ταλαιπωρείς άσκοπα τα ρούχα σου, ταυτόχρονα.

Πότε να προτιμήσεις πλυντήριο – στεγνωτήριο σε μία συσκευή;

Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, δύο ογκώδεις συσκευές όπως το πλυντήριο και το στεγνωτήριο αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Σε αυτήν την περίπτωση μια 2-σε-1 συσκευή είναι μονόδρομος, καθώς αποτελεί την απόλυτη λύση εξοικονόμησης χώρου. Αν, μάλιστα, ο κύριος όγκος των ρούχων σου στεγνώνει στην απλώστρα και θέλεις το στεγνωτήριο μόνο για τις λίγες «δύσκολες» μέρες του χειμώνα που βρέχει ασταμάτητα ή αποκλειστικά για πετσέτες και σεντόνια, τότε η λύση 2-σε-1 είναι και πάλι προτιμητέα.

Προσοχή θα χρειαστεί να δείξεις και στα αναγραφόμενα κιλά, καθώς στις 2-σε-1 συσκευές η χωρητικότητα για πλύση δεν είναι η ίδια με αυτή για στέγνωμα, καθώς πρόκειται για δυο διαφορετικές διαδικασίες. Όταν π.χ. ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο αναγράφει «9kg πλύσιμο / 6kg στέγνωμα», σημαίνει ότι, για να στεγνώσεις αποτελεσματικά την μπουγάδα, θα πρέπει, αφού πλύνεις 9 κιλά ρούχα, να αφαιρέσεις τα 3 κιλά και να τα στεγνώσεις σε δεύτερο κύκλο. Δεν μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις 9 κιλά με τη μία.

Συνυπολόγισε πως ο κύκλος πλύσης και στεγνώματος (back-to-back) είναι αρκετά μεγάλος (και μάλιστα με αυξημένη κατανάλωση νερού), οπότε αν δεν έχεις πρόβλημα χώρου, οι ξεχωριστές συσκευές, ίσως, σε βολέψουν καλύτερα.