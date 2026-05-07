Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών του ΔΑΑ, μια από τις σημαντικότερες και πιο ουσιαστικές συναντήσεις αεροπορικών εταιρειών και εκπροσώπων από τους κλάδους των αερομεταφορών, του ταξιδιού και του τουρισμού στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία, παρουσία 250 και πλέον παρευρισκόμενων και με επετειακό φέτος χαρακτήρα στο πλαίσιο των 25 χρόνων του Αεροδρομίου.

Κεντρικό μήνυμα στο κορυφαίο Συνέδριο της ιστορίας του, αποτέλεσε το “25 Years Routing for You”, σε ένα «παιχνίδι ομόηχων», της ανάπτυξης δρομολογίων – route development – με την έννοια Rooting, αναδεικνύοντας μια σχέση με βαθιές ρίζες κι έναν ισχυρό, μακροχρόνιο και ουσιαστικό δεσμό εμπιστοσύνης, ουσιαστικής στήριξης και διαρκούς συνεργασίας που χτίζεται εδώ και 25 χρόνια μεταξύ του αεροδρομίου της Αθήνας και των αεροπορικών συνεργατών του.

Μια σχέση που δοκιμάστηκε σε περιόδους αβεβαιότητας και κρίσεων, αλλά, με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και κοινή προσπάθεια, ενδυναμώθηκε σε περιόδους ανάκαμψης, επέκτασης δικτύου και δυναμικής ανάπτυξης της Αθήνας ως διεθνούς προορισμού.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου μέχρι σήμερα, ο ΔΑΑ και οι αεροπορικοί του συνεργάτες πορεύονται μαζί, στηρίζοντας τη διασυνδεσιμότητα της πόλης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της χώρας και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους επιβάτες, τον τουρισμό και την οικονομία.

Η φετινή θεματική του Workshop έθεσε στο επίκεντρο αυτήν ακριβώς τη συνέχεια: τη συνεργασία που δεν περιορίζεται στις καλές χρονιές, αλλά επιβεβαιώνεται κυρίως στις δύσκολες στιγμές — όταν απαιτούνται προσαρμογή, επιμονή, κοινή στρατηγική και εμπιστοσύνη. Ο ιθύνων νους και, κάθε χρόνο, «ψυχή» του Συνεδρίου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Το “25 Years Routing for You” είναι κάτι περισσότερο από τη θεματική του φετινού μας Workshop. Είναι ένας τρόπος να πούμε στους αεροπορικούς μας συνεργάτες ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους.

Στηρίξαμε μαζί την Αθήνα σε περιόδους κρίσεων και δουλέψαμε μαζί για τη θεαματική ανάκαμψή της. και Όλα αυτά τα χρόνια, η ανθεκτικότητα υπήρξε το βασικό χαρακτηριστικό της αεροπορικής κοινότητας. Μαζί χαρήκαμε τις επιτυχίες και συνεχίζουμε από κοινού να σχεδιάζουμε το επόμενο κεφάλαιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων.

Τα Airline Awards τιμούν κάθε χρόνο τις καλύτερες επιδόσεις των αεροπορικών εταιρειών κατά την προηγούμενη χρονιά, φέτος όμως, ήταν παράλληλα και μια ευκαιρία για αναδρομή στην 25ετή κοινή πορεία του αεροδρομίου και των αεροπορικών εταιρειών, τιμώντας μια σχέση που έχει διάρκεια, περιεχόμενο και πραγματική αξία για το σύνολο της αεροδρομιακής κοινότητας, για την πόλη και για τους επιβάτες μας».

2.5 Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών του αεροδρομίου της Αθήνας

H φετινή ατζέντα:

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και, μαζί με την ομάδα Αεροπορικού Μάρκετινγκ & Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΑΑ, παρουσίασαν την ενότητα “The 25years Market Overview & Beyond”, με επίκεντρο την πορεία της αγοράς της Αθήνας, τις εξελίξεις στη διασυνδεσιμότητα και τις προοπτικές της επόμενης περιόδου.

Η φετινή ατζέντα περιλάμβανε επίσης την ενότητα “Geopolitics in a Changing World – Shifting Power, Shifting Worlds – The Global Equation”, με ζωντανή παρέμβαση του δημοσιογράφου και News Editor του ΣΚΑΪ και του CNN Greece, Σταύρου Ιωαννίδη, και συζήτηση με την Καθηγήτρια Aviation Management του Dublin City University Business School, Prof. Marina Efthymiou.

Στην ενότητα “The Next Frontier”, ο Danny Crates, Resilience & High-Performance Speaker και Χρυσός Παραολυμπιονίκης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, μίλησε για τη σημασία της ανθεκτικότητας και της υψηλής απόδοσης σε περιόδους αλλαγής και αβεβαιότητας.

Ακολούθησε η Sarah Armstrong-Smith, Executive Director της Secure Horizons, με την παρουσίαση “Aviation Under Threat – navigating turbulence in an interconnected world”, για τις απειλές που αντιμετωπίζει η αεροπορία σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο και τη σημασία της κυβερνοασφάλειας.

Η Maja Marciniak, Senior Economist της IATA, παρουσίασε την ενότητα “Airline Industry Outlook: Connectivity and the Economic Backdrop Amid and Beyond the Current Disruption”, εστιάζοντας στις τάσεις της αεροπορικής αγοράς, τη διασυνδεσιμότητα και στο εξαιρετικά ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του βραβείου “You’ re an Aθenian too”. Φέτος, το βραβείο τίμησε έναν οργανισμό, τη MONUMENTA, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου, ως αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής της στη διαφύλαξη της μνήμης, της ταυτότητας και της πολιτιστικής συνέχειας της πόλης της Αθήνας. Το βραβείο παρέλαβε για τη MONUMENTA, η αρχαιολόγος, κ. Ειρήνη Γρατσία.

Ακολούθησε η ενότητα “The Hall of Fame: An Aviation Initiative by Korn Ferry & Hermes – Air Transport Organisation”, για την πρωτοβουλία Air Transport Hall of Fame, με τα πρώτα 50 μέλη να παρουσιάζονται ήδη σε μια έκθεση που φιλοξενείται στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αναγνωρίζοντας και τιμώντας πρόσωπα που, χάρη στην εξαιρετική συνεισφορά και τον σημαντικό και θετικό αντίκτυπό τους στην παγκόσμια αεροπορία, έχουν θέσει τα θεμέλια για τη σύγχρονη αεροπορική βιομηχανία και η κληρονομιά τους συνεχίζει να παρακινεί νέες γενιές αεροπόρων και επαγγελματιών παγκοσμίως. Το Hall of Fame έχει δημιουργηθεί από την Hermes, σε συνεργασία με την Korn Ferry και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου για την ένταξή του στο Hall of Fame, η οποία μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένη στο Συνέδριο:

«Η ένταξή μου στο Air Transport Hall of Fame αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή. Η συμβολή μου στον κλάδο των αερομεταφορών ξεκίνησε με τη δημιουργία του “easy” family of brands, της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy με αφετηρία την easyJet, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Σήμερα, 32 χρόνια μετά, η easyJet αποτελεί μια μεγάλη και επιτυχημένη αεροπορική εταιρεία. Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές μου αποφάσεις ήταν η διατήρηση της ιδιοκτησίας του brand “easy” μέσω της εταιρίας μου easy Group, δημιουργώντας έτσι μια σταθερή ροή εσόδων από τα δικαιώματα. Τα κέρδη της easyGroup, τα οποία δωρίζω στο Stelios Philanthropic Foundation, το φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζουν δράσεις στις έξι χώρες όπου έχω ζήσει κι εργαστεί με την οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της χώρας που γεννήθηκα. Το Ίδρυμα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτός είναι ο τρόπος μου να επιστρέφω στην κοινωνία. Έτσι, ξεκινώντας από μία μικρή νεοσύστατη αεροπορική εταιρία πριν από 32 χρόνια, έχω δημιουργήσει ένα διαρκές θετικό αποτύπωμα στις κοινωνίες αυτές, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που συμβάλλουν σήμερα στη λειτουργία της».

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του ΔΑΑ, Γιώργου Καλλιμασιά, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επισήμανε:

«Το φετινό Airline Marketing Workshop έχει για εμάς έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Δεν εστιάζουμε μόνο στη χρονιά που πέρασε ή στις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν. Τιμούμε μια κοινή πορεία 25 ετών με τις αεροπορικές εταιρείες που στήριξαν την Αθήνα, επένδυσαν στο δίκτυό της και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σημερινής δυναμικής της.

Βασικό στοιχείο της πορείας αυτής αποτελεί η ανθεκτικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις με σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις και ανακατατάξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, η εξαιρετική συνεργασία παραμένει η γερή βάση πάνω στην οποία σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα.

Ευχαριστούμε θερμά τις αεροπορικές εταιρείες και όλους του συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη συμβολή τους στην πορεία του αεροδρομίου και της Αθήνας».

Όπως κάθε χρόνο, η βραδιά συνεχίστηκε με την τελετή απονομής των ετήσιων Airline Awards, την οποία άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης:

«Η ανάπτυξη ενός αεροδρομίου δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης προσπάθειας. Είναι το αποτέλεσμα σταθερών συνεργασιών, κοινής στρατηγικής και εμπιστοσύνης. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οι αεροπορικές εταιρείες υπήρξαν σταθεροί συνοδοιπόροι μας — στις καλές χρονιές, στις δύσκολες περιόδους, στις στιγμές ανάκαμψης και στις νέες φάσεις ανάπτυξης.

Το φετινό Workshop και τα βραβεία που απονέμουμε, είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο αεροδρόμιο και στις αεροπορικές εταιρείες και να αναγνωρίσουμε, όχι μόνο τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2025, αλλά και τη διάρκεια, τη σταθερότητα και τη συνέχεια αυτής της σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης».

Oι φετινές βραβεύσεις του ΔΑΑ στις αεροπορικές εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία το 2025

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιβράβευσε για άλλη μια χρονιά τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και προς την Αθήνα.

Τα βραβεία για το 2025, αναλυτικά:

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού

H SKY express τιμήθηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού το 2025. Τιμητική διάκριση έλαβε η AEGEAN.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης

Η Cyprus Airways βραβεύτηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβαν οι Eurowings και η SAS.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης κατέκτησε η SKY express. Τιμητική διάκριση έλαβαν η Wizz Air και η Ryanair.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής κατέκτησε η AEGEAN. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν η ARKIA και η Etihad Airways.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής κατέκτησε η AEGEAN.Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν η Ethiopian Airlines και η Egyptair.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας κατέκτησε η Juneyao Air. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν η Air China και η Scoot.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής κατέκτησε η Emirates.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Ευρώπης

Το βραβείο κατέκτησε η Croatia Airlines. Τιμητική διάκριση έλαβε η airBaltic.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο κατέκτησε η United Airlines. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν η American Airlines και η Air Canada.

Βραβείο νεοεισερχόμενου αερομεταφορέα

Το βραβείο κατέκτησε η Air Arabia.

Βραβείο “Best of the Top 10 Airlines” για το 2025

Η easyJet τιμήθηκε ως η κορυφαία εταιρεία ανάμεσα στις πρώτες 10 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2025.

Βραβείο για την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2025

Η AEGEAN τιμήθηκε ως η εταιρεία με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2025. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Η απονομή των βραβείων έγινε από την ομάδα Marketing και τη Διοίκηση του ΔΑΑ, με την ευρηματική παρουσία του Master of Ceremony, Θάνου Κιούση, και της πολύτιμης βοηθού του, “Margot – Amanda – Robbie”.