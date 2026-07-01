Ταχύτητα, ασφάλεια, αυτονομία και εξειδικευμένη καθοδήγηση: αυτές είναι οι απαιτήσεις των καταναλωτών σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Με στόχο να καλύψει αυτές τις ανάγκες, η Πειραιώς σχεδιάζει λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητά μας, προσφέροντας το μοντέλο εξυπηρέτησης που ταιριάζει σε εσένα.

Με ευελιξία και Αυτονομία. Το 99% των καθημερινών συναλλαγών διεκπεραιώνεται online, με ασφάλεια, 24/7 μέσω του Piraeus app και του Piraeus e-banking, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα.

Το 99% των καθημερινών συναλλαγών διεκπεραιώνεται online, με ασφάλεια, 24/7 μέσω του Piraeus app και του Piraeus e-banking, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα. Με ταχύτητα και Ευκολία: Σε μια καθημερινότητα που απαιτεί άμεσες λύσεις, οι ψηφιακές πλατφόρμες της τράπεζας προσφέρουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείς τις συναλλαγές σου σε ελάχιστο χρόνο. Για παράδειγμα μπορείς να εκδώσεις άυλη χρεωστική κάρτα σε λιγότερο από 1 λεπτό από το κινητό σου, όπως και να υποβάλεις αίτηση για προσωπικό δάνειο σε μόλις 5 λεπτά με άμεση εκταμίευση, από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε μια καθημερινότητα που απαιτεί άμεσες λύσεις, οι ψηφιακές πλατφόρμες της τράπεζας προσφέρουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείς τις συναλλαγές σου σε ελάχιστο χρόνο. Για παράδειγμα μπορείς να εκδώσεις άυλη χρεωστική κάρτα σε λιγότερο από 1 λεπτό από το κινητό σου, όπως και να υποβάλεις αίτηση για προσωπικό δάνειο σε μόλις 5 λεπτά με άμεση εκταμίευση, από την υπογραφή της σύμβασης. Με καθοδήγηση και Προσωπική Υποστήριξη: Η τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα, όμως η ανθρώπινη επαφή παραμένει πολύτιμη στα σημαντικά βήματα. Όταν μια τραπεζική ανάγκη απαιτεί εξειδικευμένη καθοδήγηση, η Πειραιώς βρίσκεται δίπλα σου, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο 380 καταστημάτων και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

«Όποιος κι αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.»



Η τραπεζική εμπειρία προσαρμόζεται στον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Είτε επιλέγεις την ταχύτητα των ψηφιακών υπηρεσιών από την άνεση του σπιτιού σου, είτε την προσωπική επικοινωνία στο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων της χώρας, η εξυπηρέτηση προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη.