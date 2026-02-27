Έναν ευρέως διαδεδομένο μύθο έρχεται να γκρεμίσει η γνωστή γιατρός και συνεργάτης του Harvard, Dr. Trisha Pasricha, τονίζοντας τη δυνητική επικινδυνότητα του εμφιαλωμένου νερού.

Η γιατρός που εξειδικεύεται σε ζητήματα υγείας στην καθημερινότητα του ανθρώπου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το εμφιαλωμένο νερό ευρείας κατανάλωσης που συναντάμε στα περίπτερα και τα super market, για τα οποία οι περισσότεροι λανθασμένα νομίζουμε ότι είναι εγγυημένα υγιεινά.

Όπως εξηγεί εμπεριστατωμένα, το εμφιαλωμένο νερό όχι μόνο δεν είναι απαραίτητα συνώνυμο της υγείας και της ασφάλειας, όπως πιστεύαμε παλαιότερα, αλλά μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τον οργανισμό μας.

Η λύση; Σύμφωνα με την Dr. Pasricha, το νερό βρύσης είναι το μόνο ασφαλές για καθημερινή κατανάλωση, και αυτό όμως με αυστηρές προϋποθέσεις.

Γιατί το εμφιαλωμένο νερό ευρείας κατανάλωσης μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο

Το πιο σοκαριστικό δεδομένο που δίνει η επιστήμονας είναι ότι «οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά εμφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν 90.000 μικροπλαστικές ίνες το έτος αντί για 4.000 σε όσους καταναλώνουν νερό βρύσης».

Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι η ανεπαρκής αποθήκευση των πλαστικών μπουκαλιών. Ειδικότερα, όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, τόσο περισσότερα μικροπλαστικά απελευθερώνονται από το μπουκάλι και καταλήγουν μέσω του νερού στον οργανισμό μας.

Να σημειώσουμε εδώ ότι τα μικροπλαστικά επιβαρύνουν έντονα τον οργανισμό, προκαλώντας σύμφωνα με έρευνες μέχρι και φλεγμονώδεις αντιδράσεις, στειρότητα και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Επιπλέον, η γιατρός του Harvard στέκεται και σε μία ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνη επίπτωση της αποθήκευσης των πλαστικών μπουκαλιών σε υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, μετά τους 25 βαθμούς Κελσίου και ειδικά σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, εκλύεται από το πλαστικό το βαρύ μέταλλο αντιμόνιο, το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως όλα τα βαρέα μέταλλα (π.χ. κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος).

Αν, μάλιστα, αναλογιστεί κανείς ότι στην Ελλάδα με τις μονίμως υψηλές θερμοκρασίας τα πλαστικά μπουκαλάκια μεταφέρονται και παραμένουν για ώρες κάτω από τον ήλιο, καταλαβαίνει γιατί η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού είναι επίφοβη.

Το νερό βρύσης είναι ασφαλές;

Η λύση στους παραπάνω κινδύνους είναι προφανής: Να πίνουμε νερό βρύσης. Είναι, όμως, και αυτό απολύτως ασφαλές;

Η απάντηση, σύμφωνα με τη γιατρό, είναι όχι. Και αυτό επειδή το νερό βρύσης ενδέχεται να έχει διάφορες επιβλαβείς ουσίες, όπως:

Βαρέα μέταλλα από τις σωληνώσεις

Χλώριο που χρησιμοποιείται για την απολύμανσή του

Ιούς και βακτήρια

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

Συνεπώς, το να πίνουμε οποιοδήποτε νερό βρύσης δεν μας εγγυάται ότι κάνουμε το καλύτερο για την υγεία μας.

Για να πιούμε, λοιπόν, καθαρό και υγιεινό νερό βρύσης, θα πρέπει σύμφωνα με τη γιατρό Pasricha να βάλουμε φίλτρο που συγκρατεί όλες τις παραπάνω τοξικές ουσίες.

Τι φίλτρο να διαλέξω

Δύο είναι τα φίλτρα που προτείνει η συνεργάτης του Harvard ανάλογα με την επιβάρυνση του νερού:

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης

Όπως μας εξηγεί η Rainbow Waters, η νούμερο ένα εταιρεία σε ψύκτες και οικιακά φίλτρα νερού, και τα δύο είναι εύκολα στη χρήση και συγκρατούν τα βλαβερά κατάλοιπα, οπότε η επιλογή ανάμεσα στα δύο έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού.

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, είτε άνω είτε κάτω πάγκου, αποτελούν μια ιδιαίτερα πρακτική και οικονομική επιλογή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Πρόκειται για πιστοποιημένα φίλτρα με block ενεργού άνθρακα που συγκρατούν γεύση και οσμή χλωρίου, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, αμίαντο, βακτήρια, αλλά και κύστες σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διέλευση ωφέλιμων ιχνοστοιχείων, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Η εγκατάστασή τους είναι εύκολη, χωρίς τρύπες στον πάγκο, αφού τοποθετούνται είτε ως επιπλέον βρύση (φίλτρα άνω πάγκου) είτε κατευθείαν στην παροχή του νερού κάτω από τον νεροχύτη (φίλτρα κάτω πάγκου).

Από την άλλη, ένα σύστημα αντίστροφης ώσμωσης απευθύνεται κυρίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επιβαρυμένου νερού. Μέσω προηγμένης τεχνικής μικροδιήθησης απομακρύνει άλατα, βαρέα μέταλλα και βακτήρια ακόμη και από νερά με σοβαρά προβλήματα ως προς την ποιότητά τους.

Αν, λοιπόν αναζητάς μια καθημερινή, οικονομική και εύχρηστη λύση που βελτιώνει δραστικά τη γεύση και την ασφάλεια του νερού, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι ιδανικά, ώστε να αποφύγεις τους πιθανούς κινδύνους από το εμφιαλωμένο νερό.

Η Rainbow Waters μπορεί να σε βοηθήσει να πίνεις το καλύτερο και ποιοτικότερο νερό βρύσης, το οποίο είναι η πιο υγιεινή λύση σύμφωνα με την επιστήμη.

Δες όλα τα φίλτρα νερού και ξεκίνα σήμερα αυτή την υγιεινή συνήθεια που είναι ένα δώρο στον οργανισμό σου!

Πηγή: Washington Post