Το καλό φαγητό είναι οι επιλογές που κάνουμε καθημερινά, ο χρόνος που εξοικονομούμε, η εμπιστοσύνη στην ποιότητα και στους ανθρώπους που μας τη προσφέρουν. Σε αυτή τη σχέση επενδύει η νέα καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος, με τίτλο «Όλα & κάτι παραπάνω», αναδεικνύοντας μια συνολική εμπειρία αγορών, που συνδυάζει ποιότητα, φροντίδα και πρακτικές λύσεις.

Η ΑΒ μεταφέρει το επίκεντρο από το προϊόν στην εμπειρία. Από την ποιότητα και την ποικιλία, μέχρι τις προσφορές, τα αποκλειστικά προϊόντα, τις συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και τα προνόμια της AB Plus. Η υπόσχεση «Όλα & κάτι παραπάνω» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, εκεί που πραγματικά βρίσκουμε επιλογές, που ξεπερνούν τις προσδοκίες μας.

«Όλα & κάτι παραπάνω» στην πράξη

Η νέα καμπάνια της ΑΒ αποτυπώνει τη φιλοσοφία της: να καλύπτει όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για το τραπέζι και την καθημερινότητά του, προσφέροντας ακόμα κάτι περισσότερο. Κάτι που δεν περιορίζεται στην ποικιλία των προϊόντων, αλλά εκφράζεται μέσα από λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, ευκολία στις αγορές και φροντίδα, που γίνεται αισθητή στην πράξη.

Σε μία εποχή που οι απαιτήσεις αλλάζουν και ο χρόνος γίνεται όλο και πιο πολύτιμος, η ΑΒ επιλέγει να σταθεί δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας ποιότητα και λύσεις, που κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή.

Η εμπειρία «Όλα & κάτι παραπάνω» αποτυπώνεται έμπρακτα στα καταστήματα της ΑΒ με τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως η Λαϊκή με τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά ημέρας και τις έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες, που διευκολύνουν την προετοιμασία του καθημερινού τραπεζιού.

Το τμήμα τυριών, που προσφέρει μεγάλη ποικιλία και επιλογές για κάθε γούστο, το Κρεοπωλείο της ΑΒ, που διαθέτει επιλεγμένα κρέατα από ελληνικές φάρμες αλλά και εισαγωγής, καθώς και το Κελάρι, που φιλοξενεί εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία.

Παράλληλα, υπάρχουν οι σειρές ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας, όπως η Nature’s Promise και «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη», καθώς και οι αποκλειστικές συνεργασίες με Έλληνες προμηθευτές και παραγωγούς, που ενισχύουν το εύρος και την αξιοπιστία της πρότασης.

Φροντίδα που ξεπερνά το ράφι

Για την ΑΒ, η εμπειρία αγορών δεν περιορίζεται στην επιλογή προϊόντων. Εκτείνεται στη συνολική σχέση εμπιστοσύνης, που χτίζεται μέσα από τη σταθερή ποιότητα, την εξυπηρέτηση και τη συνέπεια. Η φροντίδα δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά καθημερινή πρακτική.

Με δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με το ΑΒ Eshop, η εταιρεία προσφέρει εύκολες και πρακτικές λύσεις, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, διατηρώντας έναν ανθρώπινο χαρακτήρα που κάνει τη διαφορά.

Η νέα καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» μας θυμίζει πως η αγάπη για το καλό φαγητό μας ενώνει όλους και επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπόσχεση της ΑΒ Βασιλόπουλος: να τοποθετεί το καλό φαγητό στο επίκεντρο της ζωής μας και να το υποστηρίζει με αξιόπιστα προϊόντα. Μια σχέση εμπιστοσύνης που κερδίζεται καθημερινά, κάνοντας την εμπειρία των αγορών πιο απλή, πιο ανθρώπινη και πιο ουσιαστική.

Γιατί είναι ωραίο να ψωνίζεις σε ένα μέρος, που εμπιστεύεσαι και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, Δηλαδή, όλα, και κάτι παραπάνω!

Δείτε το βίντεο της νέας καμπάνιας της ΑΒ Βασιλόπουλος: