Τρία εικοσιτετράωρα διεθνών επαφών, στρατηγικών συζητήσεων και νέων επενδυτικών προοπτικών ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα στο «Angsana Corfu Resort & Spa» με το Παγκόσμιο Συνέδριο της Forbes Global Properties 2026 με διοργανώτρια τη Roula Rouva | Forbes Global Properties.

Στο Συνέδριο συγκεντρώθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του παγκόσμιου Real Estate από περισσότερες από 30 χώρες και 65 επιχειρηματικούς φορείς και εταιρείες. Ανάμεσά τους από τη Γαλλία και το Βέλγιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία , την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Κόστα Ρίκα, την Ιταλία, την Αλβανία, τη Σαουδική Αραβία και πολλές ακόμη χώρες, μετατρέποντας την Κέρκυρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών ακινήτων.

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε και η παρουσία των Ελληνικών Εταιρειών STIRIXIS Group και Ten Brinke, οι οποίες ανέδειξαν σημαντικά projects διεθνούς βεληνεκούς επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές οικοσύστημα επενδύσεων και του Real Estate.

Μέσα από τον διάλογο αυτών των ημερών αναδείχθηκε το συμπέρασμα πως η αξία της χώρας έχει, πλέον, γίνει αντιληπτή, καθώς οι συνεργάτες του δικτύου της Forbes Global Properties δεν περιορίζονται μόνο στο να προτείνουν την Ελλάδα στους πελάτες τους, αλλά επιλέγουν και οι ίδιοι να επενδύσουν και να δημιουργήσουν Real Estate Assets στη χώρα. Απόδειξη αποτελούν οι πρόσφατες συμπράξεις και διακρατικές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν με αγοραστές από χώρες όπως το Ντουμπάι, ο Καναδάς, ο Λίβανος και η Ιαπωνία με τη Roula Rouva | Forbes Global Properties ενώ πολλοί από τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Εταιρειών των χωρών έχουν ήδη ξεκινήσει περαιτέρω συζητήσεις για διμερείς συνεργασίες. Παράλληλα, τέθηκαν στο τραπέζι προτάσεις και συζητήσεις για την αγορά μεγάλων εκτάσεων γης με στόχο νέες αναπτύξεις, αλλά και για την απόκτηση σημαντικών assets στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είτε για ανακαίνιση και αξιοποίηση είτε για επενδυτικούς σκοπούς μέσω αγοραπωλησιών και ανάπτυξης ακινήτων.

Ο Michael Jalbert, CEO της Forbes Global Properties, τόνισε ότι οι διεθνείς επενδυτικές ροές συνεχίζουν να κατευθύνονται προς αγορές που συνδυάζουν σταθερότητα, ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμη αξία.

«Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις των τελευταίων ετών έχουν επιταχύνει τη μετακίνηση σοβαρής μερίδας κεφαλαίων προς αγορές που προσφέρουν ασφάλεια, ποιότητα ζωής και ισχυρές προοπτικές διατήρησης αξίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους πλέον περιζήτητους προορισμούς διεθνώς, δίπλα στη Σιγκαπούρη, τη Γαλλική Ριβιέρα και το Μονακό. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε Ultra – Prime ακίνητα, branded residences, waterfront properties, boutique hospitality projects και υποδομές που συνδέονται με τη νέα οικονομία και τη διαχείριση πλούτου. Πρόκειται για μια διαρκή τάση που τροφοδοτείται από τη διεθνή κινητικότητα κεφαλαίων και των Ultra-High-Net-Worth Individuals.»

Αναφερόμενος στην επιλογή της Ελλάδας για τη διοργάνωση του συνεδρίου, σημείωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην Κέρκυρα. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και αν δε βρούμε τον κατάλληλο προτιμούμε να μην ανοίξουμε καθολου μια αγορά. Η Ρούλα Ρουβά αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της φιλοσοφίας. Η εμπιστοσύνη, η ποιότητα συνεργασίας και η κοινή αντίληψη για το μέλλον είναι τα στοιχεία που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες.»

Ενώ έκλεισε με την φράση « Στο χώρο του Ultra – Premium Real Estate, η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό» προσυπογράφοντας την εξέχουσα θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.»

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός — αλλά σημείο αναφοράς»

Η κα. Ρούλα Ρουβά, επικεφαλής της Roula Rouva | Forbes Global Properties και οικοδέσποινα της διοργάνωσης, δήλωσε ότι:

«Σήμερα μιλάμε σε χρόνο Ενεστώτα, για μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μπροστά μας. Προχωράμε δυναμικά με συν-επενδύσεις και συνεργασίες ύψους εκατομμυρίων, τόσο στην Αθήνα και στην Κέρκυρα όσο και σε διάφορα σημαντικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίες έχουν γεννηθεί, αποκλειστικά, μέσα από το δίκτυο της Forbes Global Properties. Ζωντανές συνεργασίες που ξεπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα και φέρνουν έμπρακτα ξένα κεφάλαια στην ελληνική αγορά, κεφάλαια που αναβαθμίζουν υφιστάμενα κτίρια, δίνουν νέα εξελιγμένη ταυτότητα σε ολόκληρες περιοχές, δημιουργούν νέους επενδυτικούς πυρήνες, δίνουν νέα ζωή σε εμβληματικά ακίνητα και τονώνουν σημαντικά τις υποδομές και τις τοπικές οικονομίες. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι που, μέσα από αυτό το συνέδριο, μεταφέρουμε ως εκπρόσωποι της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πιο ενδιαφέρουσα φάση της ιστορίας της ως προς το real estate. Η πραγματικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ελλάδας που διαμορφώνεται σήμερα και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, μέσα από την Forbes Global Properties, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία με πολύ σοβαρά έργα, στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις με πραγματικό αποτύπωμα για το μέλλον της χώρας.»

Ιδιαίτερη βαρύτητα, επίσης, προσέδωσε στο Συνέδριο η παρουσία της Forbes Media Αμερικής μέσω του Peter C. Hung, Προέδρου της Forbes Global Holdings και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Forbes Global Media Holdings, ενός εκ των ανώτατων στελεχών του παγκόσμιου οργανισμού Forbes. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Peter C. Hung ηγείται των διεθνών δραστηριοτήτων licensing, branded ventures και στρατηγικών συνεργασιών του ομίλου Forbes σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του brand σε περισσότερες από 70 χώρες. Η φυσική παρουσία του στην Κέρκυρα ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει ο οργανισμός Forbes στη διοργάνωση του συνεδρίου στην Ελλάδα, αλλά και στη δυναμική που αναπτύσσει η χώρα στο διεθνές περιβάλλον του Real Estate, των επενδύσεων και του private wealth.