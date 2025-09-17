Ο Σεπτέμβριος είναι επίσημα ο μήνας που σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, ξεκινούν οι δραστηριότητες, γίνεται σχεδιασμός πλάνων για τους επόμενους μήνες και την ερχόμενη χρονιά και ασφαλώς χτυπά το πρώτο κουδούνι του σχολείου.

Με άλλα λόγια είναι ένας μήνας γεμάτος υποσχέσεις και φρέσκες ευκαιρίες, ο μήνας που πολλοί από εμάς επιλέγουμε να ξεκινήσουμε νέους στόχους και επιδιώξεις. Ενώ o Σεπτέμβριος μπορεί να μην είναι η αρχή του έτους στο ημερολόγιο, συχνά είναι η αρχή μιας νέας εποχής για πολλούς.

Ο μήνας αυτός έχει πολλούς λόγους που τον καθιστούν ιδανικό για να ξεκινήσετε νέα πράγματα και να θέσετε νέους στόχους.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από αυτούς:

– Ο αέρας της αλλαγής: Με το τέλος του καλοκαιριού, πολλοί από εμάς νιώθουμε την ανάγκη για αλλαγή. Ο Σεπτέμβριος φέρνει μια φρέσκια ατμόσφαιρα και μας εμπνέει να αναζητήσουμε νέες δυνατότητες.

-Επιστροφή στην ρουτίνα: Οι διακοπές του καλοκαιριού μπορεί να μας έχουν ξεκουράσει, αλλά και να μας έχουν αποσπάσει από την κανονική μας ρουτίνα. Ο Σεπτέμβριος μας δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε στα καθημερινά μας καθήκοντα και να ξαναβρούμε τη διάθεση για προσωπική ανάπτυξη.

– Οι παιδικές αναμνήσεις: Για πολλούς, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αυτή η περίοδος είναι συχνά συνδεδεμένη με θετικές αναμνήσεις και ευκαιρίες μάθησης.

– Η φύση αλλάζει: Ο Σεπτέμβριος φέρνει μια μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Οι χρωματικές αλλαγές του τοπίου μας και η διάβρωση της φύσης μας υπενθυμίζουν τη συνεχή κυκλικότητα της ζωής και την ανάγκη για ανανέωση.

-Ο αγώνας για τον στόχο: Η αγωνία για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ποτέ τον Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος να καθορίσουμε σαφείς στόχους και να αφοσιωθούμε στην προσπάθειά μας για την επίτευξή τους.

Συνεπώς, αν είμαστε αποφασισμένοι να οργανώσουμε όλα τα παραπάνω, είναι μια ευκαιρία να δώσουμε στους εαυτούς μας και την ασφάλεια που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση τη ζωή μας.

Και πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Οργανώνοντας και την ασφάλισή μας.

Το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ της Eurolife FFH μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτόν το σχεδιασμό πιο προσιτό οικονομικά, αφού προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όσους συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα, και παράλληλα να καλύψουμε περισσότερες ασφαλιστικές ανάγκες και να ενισχύσουμε την προστασία μας.

Γιατί με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ της Eurolife FFH όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αγοράζεις, τόσο μεγαλύτερη μείωση αποκτάς στο ασφάλιστρο που πληρώνεις.

Προστάτεψε όλα όσα έχουν αξία για σένα, από την υγεία και το όχημα, μέχρι την κατοικία και το τετράποδο μέλος τις οικογένειάς σου, με προνομιακές τιμές. Για να εξασφαλίζεις περισσότερη προστασία, με λιγότερα έξοδα!

Τι ανάγκες μπορείς να καλύψεις

Την υγεία σου

Με νοσοκομειακά προγράμματα που σου καλύπτουν δαπάνες νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση. Και με τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, έχεις κάλυψη ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και δωρεάν check-up.

Το όχημά σου

Με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Eurolife FFH έχεις προστασία απέναντι σε υλικές ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη κ.α. φροντίδα ατυχήματος 24/7, καθώς και τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια ασφάλισης.

Την κατοικία σου

Προστάτεψε το κτήριο αλλά και το περιεχόμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτό, με καλύψεις όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες κ.α. Παράλληλα, έχεις στη διάθεσή σου υπηρεσίες για άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών. Και μην ξεχνάς! Ασφαλίζοντας την κατοικία σου απέναντι σε πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, μπορείς να αποκτήσεις έως 20% μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Το κατοικίδιό σου

Με το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων εξασφαλίζεις κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά, καθώς και πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας και καλλωπισμού, για τον τετράποδο φίλο σου.

Την ψηφιακή σου δραστηριότητα

Με το πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου, απολαμβάνεις με ηρεμία την περιήγησή σου στο διαδίκτυο, αφού σε καλύπτει για κακώς διεξαγμένες online αγορές, αμφισβητούμενες online συναλλαγές, κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, και παράλληλα σου προσφέρει νομική και τεχνική υποστήριξη.

Τα προσωπικά σου αντικείμενα

Με την ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων αποζημιώνεσαι για κλοπή ή απώλεια χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και παράλληλα καλύπτεσαι εάν ταυτόχρονα σου κλέψουν ή χάσεις δημόσια έγγραφα, το κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Πώς λειτουργεί;

Οι εκπτώσεις ισχύουν από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω, αφορούν μόνο προϊόντα που συμμετέχουν στο ΕurolifeSYN+ και λειτουργούν κλιμακωτά:

• Εάν έχεις ήδη ένα προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε αποκτάς 5% έκπτωση όταν αγοράζεις ένα 2ο συμβόλαιο

• Στο 3ο συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς 10% έκπτωση

• Στο 4ο συμβόλαιο, έχεις 15% έκπτωση

• Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς 15% έκπτωση(εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκπτωση 5%)

Για να ισχύει η έκπτωση χρειάζεται να είναι σε ισχύ τα προηγούμενα συμβόλαια. Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους, νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες της Eurolife FFH που έχουν ήδη προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ασφάλεια και προνομιακές τιμές με τη Eurolife FFH

Τώρα μπορείς να προστατεύεις, ακόμα πιο αποτελεσματικά, όλα όσα έχουν αξία για σένα! Με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ μπορείς να εξασφαλίσεις, πιο οικονομικά, ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου.

